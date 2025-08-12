A- A+

NATUREZA Ipojuca: baleias-jubarte são vistas no mar em Maracaípe Pescadores gravaram o momento da aparição

Baleias-jubarte foram avistadas por pescadores no mar em Maracaípe, praia localizada em Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco.

As imagens do grupo foram feitas por pescadores na manhã dessa segunda-feira (11) e logo ganharam as redes sociais. O vídeo mostra os animais nadando e saindo um pouco da água.

Uma das espécies mais carismáticas dos oceanos, a baleia-jubarte (Megaptera novaeangliae) migra anualmente das águas frias na Antártica para as águas tropicais e subtropicais da costa brasileira, especialmente entre os meses de junho e novembro, período de reprodução e nascimento dos filhotes.

Essa migração das baleias-jubarte do continente antártico até Pernambuco podem alcançar entre 4 mil e 5 mil quilômetros, uma das maiores jornadas do reino animal.



As baleias-jubarte adultas podem medir até 16 metros de comprimento e pesar entre 25 e 40 toneladas.

