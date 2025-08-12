Ter, 12 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça12/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
NATUREZA

Ipojuca: baleias-jubarte são vistas no mar em Maracaípe

Pescadores gravaram o momento da aparição

Reportar Erro
Baleias-jubarte foram vistas em MaracaípeBaleias-jubarte foram vistas em Maracaípe - Foto: Instagram @juninho_pescadorr/Reprodução

Baleias-jubarte foram avistadas por pescadores no mar em Maracaípe, praia localizada em Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco

As imagens do grupo foram feitas por pescadores na manhã dessa segunda-feira (11) e logo ganharam as redes sociais. O vídeo mostra os animais nadando e saindo um pouco da água. 

Uma das espécies mais carismáticas dos oceanos, a baleia-jubarte (Megaptera novaeangliae) migra anualmente das águas frias na Antártica para as águas tropicais e subtropicais da costa brasileira, especialmente entre os meses de junho e novembro, período de reprodução e nascimento dos filhotes. 

Leia também

• "DesAcelere": evento gratuito no Recife une esporte e saúde na reta final para o Enem

• Baleia é encontrada morta em praia de Itamaracá, no Litoral Norte de Pernambuco

Essa migração das baleias-jubarte do continente antártico até Pernambuco podem alcançar entre 4 mil e 5 mil quilômetros, uma das maiores jornadas do reino animal.

As baleias-jubarte adultas podem medir até 16 metros de comprimento e pesar entre 25 e 40 toneladas. 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter