Dezenas de baleias serão sacrificadas após encalharem na Austrália

Cerca de 90 baleias serão sacrificadas por autoridades após encalhe em massa em uma praia remota na Tasmânia, na Austrália. Elas são falsas-orcas, espécie semelhante às orcas, e podem crescer até seis metros e pesar até 1,5 tonelada. As informações são da BBC.

Elas fazem parte de um grupo de 157 baleias que se perderam da rota e encalharam na praia.



Segundo as autoridades locais, na terça-feira (18), os animais ficaram presos no local por um período de 24 a 48 horas, e já estavam sob estresse extremo. Foi por isso que optaram por sacrificar as cerca de 90 sobreviventes.

"Quanto mais tempo esses animais ficam abandonados, mais tempo eles sofrem. Todas as opções alternativas não tiveram sucesso, a eutanásia é sempre o último recurso", explicou o biólogo marinho Kris Carlyon.

Segundo autoridades, houve a tentativa de um resgate em massa para devolver os animais ao mar. Isso, no entanto, não funcionou por conta das condições do mar e dificuldades em encontrar o equipamento adequado.



O local em que elas estão encalhadas também é de difícil acesso, o que também diminui a possibilidade de remoção.

Por conta disso, as baleias não conseguiam seguir e eram arrastadas de volta para a faixa de areia.

"Tentar enviar os animais diretamente de volta para o mar seria muito desafiador, além de apresentar grandes riscos de segurança para a nossa equipe", afirmou o chefe de departamento, Brendon Clark, ao portal KNKX.

O que gerou o encalhe em massa

Existem muitas teorias sobre o motivo para o encalhe em massa. Baleias são mamíferos altamente sociais, conhecidos por encalharem em grupos por viajarem em grandes comunidades.

Alguns especialistas apontam que os animais podem ter ficado desorientados depois de uma caça a peixes até a costa. Há também teorias de que uma das baleias pode ter liderado todo o grupo de maneira errada até o encalhe.

Mais de 80% dos encalhes de baleias na Austrália acontecem na Tasmânia, geralmente na costa oeste. Em 2022, um grupo com 200 ficou encalhado no mesmo local.

O que é incomum, no entanto, é isso acontecer na Tasmânia com falsas-orcas. O último caso de encalhe em massa dessa espeécie foi há mais de 50 anos.



