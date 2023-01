A- A+

Acidente Balsa de fogos do Réveillon quase afunda em Boa Viagem e é recolhida; PCR garante programação Incidente aconteceu nas imediações do Segundo Jardim; prefeitura garante a queima de fogos de 15 minutos de duração

Um das balsas da queima de fogos do Réveillon do Recife quase afundou, neste sábado (31), em Boa Viagem, na Zona Sul da cidade. O incidente aconteceu nas imediações do Segundo Jardim, quando uma das três balsas com o material dos festejos estava se levada ao local da queima de fogos do Ano Novo.

Em vídeo que circulou nas redes sociais neste sábado é possível ver o momento em que a água começa a entrar na embarcação.

Em nota, a prefeitura da cidade disse que está apurando mais detalhes do ocorrido junto à empresa responsável e explicou que a balsa que era a menor das três conduzidas ao local.

A prefeitura explicou ainda que "em função de avaria identificada, buscando evitar maiores problemas, optou por recolher a balsa, realizando o espetáculo com as duas maiores, posicionadas nas imediações dos polos do Réveillon", e que está era a balsa complementar.

Com isso, o município garantiu a queima de fogos, que tem previsão de 15 minutos de duração, como parte da programação de Réveillon da capital.

Veja também

Disparo de míssil Coreia do Norte dispara míssil de curto alcance