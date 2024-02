A- A+

SAÚDE Banana: os 5 benefícios para saúde, como aproveitar os nutrientes e armazenar a fruta do jeito certo A fruta popular é rica em vitamina C, potássio, ácido fólico e pobre em gordura e colesterol

Conhecida pelo sabor adocicado e alto teor de potássio – embora também contenha uma infinidade de outros nutrientes – a banana é um alimento nobre e versátil que pode ser utilizado de diversas formas para incorporar todos os seus benefícios.

-- A banana é rica em carboidratos, como toda fruta, mas tem como grande diferencial conter baixíssimo índice de gorduras e proteínas, diz Natalia Presner, graduada em nutrição e integrante do Serviço de Nutrição Hospitalar, em Buenos Aires. A fórmula faz com que ela forneça energia, regule o peso corporal e proteja a saúde cardiovascular.

De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), é uma das frutas mais consumidas do planeta. Embora a bananeira seja encontrada em todos os continentes, os maiores produtores concentram-se na Ásia, América Latina e África.

Quais são os benefícios da banana para a saúde?

Embora a banana seja conhecida por ser uma importante fonte de potássio, ela contém uma variedade de nutrientes que proporcionam benefícios ao organismo. Julio Bragagnolo, médico e chefe da unidade de Nutrição e Diabetes do Hospital Ramos Mejía, afirma que é um alimento muito saudável pela sua composição nutricional: “uma banana (100 gramas) contém aproximadamente 100 calorias e 25% de carboidratos”, revela o especialista. Além disso, quase não contém gordura, proteína ou colesterol.

Os 5 benefícios da banana

Justamente por essas vantagens, torna-se um aliado dos atletas que costumam consumi-lo antes ou depois dos treinos para repor energias e reparar músculos e tecidos.

A fibra é outro dos seus componentes benéficos: uma banana contém cerca de três gramas de fibras . Este macronutriente tem um impacto positivo no sistema digestivo, pois colabora na formação e desenvolvimento da microbiota, conjunto de microrganismos que são responsáveis por regular as funções do corpo e mantê-lo em equilíbrio. Portanto, “é útil para regular o trânsito intestinal”, diz Bragagnolo. Por sua vez, a fibra nivela o colesterol ruim (LDL) no sangue e, dessa forma, protege o sistema cardiovascular.

Dentre os micronutrientes, destaca-se a presença da vitamina C, que serve para combater os radicais livres no organismo, ou seja, toxinas que se acumulam e que em excesso podem ser prejudiciais ao organismo, pois podem gerar o desenvolvimento de tumores. No entanto, também melhora a absorção de ferro e estimula o sistema imunológico.

A fruta também contém vitaminas do complexo B, que colaboram no processo de fabricação de glóbulos vermelhos e enzimas e ajudam a manter a saúde dos neurônios e dos tecidos cerebrais. Já o ácido fólico previne a anemia e faz parte da produção de glóbulos vermelhos.

Em relação aos minerais, fornece potássio, que, segundo relatório da Universidade de Harvard promove a regulação sanguínea, protege o sistema cardiovascular, fortalece os músculos e reforça o sistema ósseo.

Um estudo realizado pelo European Heart Journal, revista da Sociedade Europeia de Cardiologia (ESC), revelou que nas mulheres o efeito do potássio na redução dos níveis de sódio no corpo é ainda maior do que nos homens. E entre os resultados concluiu-se que indivíduos com maior consumo de potássio tiveram risco 13% menor de sofrer de doenças cardiovasculares em relação aos que o consumiram em menor escala.

Como escolher o melhor tipo para aproveitar melhor seus nutrientes?

A banana está disponível o ano todo. Segundo os especialistas, na hora de selecioná-la é aconselhável escolher aquelas com casca amarela com pequenos pontos marrons, pois já estão no ponto certo de maturação. O mesmo não acontece quando são totalmente verdes ou pretos.

Por outro lado, quando consumida mais madura, o corpo o assimila muito rapidamente os nutrientes e isso pode ser contraproducente para quem sofre de diabete. Como explica Presner, nessas condições, o alimento passa imediatamente do estômago para o intestino e depois para o sangue, quase sem tempo para o corpo processá-lo. E isso compromete a saúde desse grupo de pessoas.

Na hora de conservá-la, Bragagnolo orienta que esteja em temperatura ambiente – entre aproximadamente 10 e 20 graus – e longe dos raios solares para evitar oxidação. Assim que atingirem a maturidade podem ser guardadas na geladeira para evitar deterioração.

