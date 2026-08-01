A- A+

EDUCAÇÃO Bancada da educação no Congresso quer mudanças no Enem já em 2027 após reforma do Novo Ensino Médio Projeto de lei prevê prazo de um ano para adaptação da prova à reforma aprovada pelo governo Lula

A Frente Parlamentar Mista da Educação preparou um projeto de lei que prevê um prazo de um ano para o Ministério da Educação (MEC) adaptar o Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) ao Novo Ensino Médio.

Na prática, caso seja aprovado até dezembro, isso fará com que a mudança no formato da prova seja realizada já em 2027, um ano antes do que estava previsto.

Procurado, o Inep informou que as mudanças serão anunciadas para "debate público" até o final de 2026 "para implementação em 2028, conforme exigência do Conselho Nacional de Educação".

O projeto, assinado pela presidente da Frente, Tabata Amaral (PSB-SP), prevê ainda que os itinerários formativos a parte do currículo que os alunos, em tese, podem escolher as disciplinas que querem se aprofundar também sejam avaliados no Enem.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no entanto, vetou essa mudança na sanção da reforma do Novo Ensino Médio, em 2024. O texto não define a forma como isso seria feito. Segundo a deputada federal, essa é uma atribuição do Inep.

Entendo que os itinerários são muito importantes e, por isso, também precisam ser avaliados. O Enem não pode ignorar todas essas horas que o aluno se dedica afirma a deputada.

Em 2024, o ex-ministro Camilo Santana defendeu ao final da aplicação do Enem naquele anos que a prova tenha conteúdos apenas da formação geral básica. Essa é a maior parte do currículo e todos os alunos são obrigados a cursar.

Vamos abrir (a discussão) com as redes e especialistas, mas defendo que a formação geral básica seja o que deva ser cobrado na prova do Enem porque ela é mais justa para todos os jovens brasileiros e todos que participaram da prova.

Vamos implementar as mudanças do ensino médio e temos até 2028 para avaliar o processo de mudança ou não do Enem nos próximos anos declarou.

Em nota, o Inep, órgão do MEC responsável pela prova do Enem, informou que já está desenvolvendo a nova matriz e o novo desenho do Enem para adequá-lo à Política Nacional do Ensino Médio.

"A forma específica pela qual os aprofundamentos serão incorporados ao exame será disponibilizada para debate público até o final de 2026, para implementação em 2028, conforme exigência do Conselho Nacional de Educação", informou.

Reforma do Novo Ensino Médio

O governo do Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou em 2024 uma reforma do Novo Ensino Médio, após o modelo criado na gestão de Michel Temer (MDB) sofrer diversas críticas. As novas regras passaram a valer apenas no começo do ano letivo de 2026.

Naquele mesmo ano, o Conselho Nacional de Educação (CNE) aprovou uma resolução com diretrizes para as mudanças do Novo Ensino Médio apenas em 2028, ano de formatura dos alunos que iniciaram o ciclo em 2026 já com a reforma.

O novo texto definiu que os alunos passam a estudar 2,4 mil horas na formação geral básica, aulas com currículo igual para todos com aprendizados mínimos das disciplinas tradicionais, como Português, Matemática, Química, Física, História e Geografia.

Esses conteúdos estão definidos na Base Nacional Comum Curricular. Além disso, há mais 600 horas de itinerários formativos, que os alunos escolhem o que estudar entre Matemática, Linguagens, Ciências Humanas e da Natureza.

Veja também