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RECIFE Bancária que estava desaparecida desde a terça-feira (21) é encontrada no Recife Patrícia foi encontrada em um outro hotel do Recife e encaminhada a uma clinica, onde deverá reunir-se com a família

A bancária aposentada Patrícia de Santana Albuquerque, de 54 anos, que estava desaparecida desde a última terça-feira (21), foi encontrada pelos familiares na manhã desta segunda-feira (27).

Segundo familiares, Patrícia foi econtrada em um hotel do Recife e encaminhada, pela equipe da médica psiquiatra que a acompanha, até uma clinica, onde deverá reunir-se com a família.

A irmã da bancária, Adriana Albuquerque, disse, em entrevista à Folha de Pernambuco, que Patrícia "está bem, um pouco desorientada, e aceitou de tranquilamente acompanhar a equipe da psiquiatra".

A família não tinha informações de patrícia desde a última terça-feira (21), quando ela foi vista pela última vez saindo de um outro hotel na Avenida Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

À Folha, Adriana já havia relatado que a irmã passa por acompanhamento psiquiátrico e vive uma vida considerada normal com a administração de medicamentos.

A reportagem procurou a Polícia Civil de Pernambuco, que instaurou um inquérito para apurar o fato, para confirmar se as diligências foram encerradas e o caso concluído, mas até o fechamento desta matéria não obteve retorno.

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