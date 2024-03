Banco abre edital que destina recursos a projetos voltados a crianças, adolescentes e idosos em PE

A- A+

O banco Santander abriu as inscrições para os editais dos programas Amigo de Valor e Parceiro do Idoso, iniciativas da instituição financeira que destinam recursos para projetos sociais que protegem e acolhem crianças, adolescentes e pessoas idosas em situação de violência ou violação de direitos. O período vai até o dia 19 de abril, nos sites dos respectivos programas.

Podem participar dos editais os Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente e da Pessoa Idosa de cidades onde o Santander está presente, que tenham até 500 mil habitantes e IDH até 0,739. Os projetos selecionados serão divulgados em agosto.

Em Pernambuco, projetos de mais de 170 cidades poderão participar do edital. Desde 2003, o Santander já destinou R$ 53,5 milhões a 218 iniciativas no estado, impactando quase 350 mil pernambucanos.

O Estado é o que conta com mais instituições beneficiadas e valor arrecadado entre os contribuintes nas últimas duas décadas. Neste ano, os projetos selecionados receberão até R$ 400 mil, além de formação e acompanhamento técnico especializado.

“Mais do que destinar recursos financeiros para os projetos sociais selecionados, o Santander monitora as ações e capacita as organizações e os concelhos municipais selecionados. É nosso dever promover ações que contribuam para o fortalecimento e a garantia dos direitos das crianças, adolescentes e idosos em situação de vulnerabilidade”, diz Gabriela Bertol, head de sustentabilidade do Santander Brasil.

Benefícios

Para o Amigo de Valor, o projeto inscrito deve ter como foco os direitos da criança e do adolescente, com iniciativas de Serviços de Convivência Familiar, medidas socioeducativas e acolhimento. Os recursos recebidos pela campanha variam de acordo com a complexidade do programa, podendo chegar a R$ 390 mil.

Já no Parceiro do Idoso, podem participar ações que promovem a convivência familiar ou centros de longa permanência. Nessa modalidade a verba pode chegar a R$ 400 mil por ano. Trata-se de duas das maiores campanhas de destinação de Imposto de Renda do país, que atua no fortalecimento da rede de proteção de garantia de direitos com a arrecadação de recursos incentivados para iniciativas de todo o Brasil.



Os dois projetos já apoiaram mais de 1,1 mil iniciativas, que beneficiaram 1,6 milhão de crianças e adolescentes e mais de 35 mil idosos em todo País. O Santander já destinou cerca de R$ 270 milhões a projetos sociais espalhados pelos 26 Estados brasileiros.

