Banco Central argentino aprova emissão de notas de 10 mil e 20 mil pesos

No mesmo dia em que foi anunciada a inflação de 211% em 2023, o Banco Central argentino (BCRA) anunciou que colocará em circulação notas de 10 mil e 20 mil pesos ao longo deste ano.

"A emissão dessas denominações facilitará as transações entre os usuários, tornará a logística do sistema financeiro mais eficiente e reduzirá significativamente os custos de aquisição de cédulas prontas", dizia o comunicado distribuído pelo banco.

Sobre as imagens das novas cédulas, o banco disse que não distribuirá os esboços. "Eles estão trabalhando", disse o banco dirigido por Santiago Bausili.

"Para economizar custos e encurtar os tempos de produção, a diretoria decidiu usar os desenhos existentes pertencentes à família 'Heroínas e Heróis da Pátria' para as novas cédulas", estimou.

A cédula de 10.000 pesos terá as imagens de Manuel Belgrano, criador da bandeira Argentina, e María Remedios del Valle, heroína da Guerra da Independência, no anverso. A imagem de Belgrano a ser usada é de um retrato atribuído ao artista francês François Casimir Carbonnier.



A representação da heroína é da obra "La Capitana", da artista argentina Gisela Banzer. No verso, o motivo é uma recriação artística da cena do Juramento da Bandeira em 27 de fevereiro de 1812.

O protagonista da cédula de 20 mil pesos será Juan Bautista Alberdi, a inspiração por trás da Constituição Nacional de 1853, cujo retrato estará no anverso. A ilustração central no verso será uma recriação do local de nascimento do advogado, diplomata, economista, escritor, filósofo, jornalista e político, de acordo com o BCRA.

"As novas denominações manterão o tamanho das cédulas em circulação e serão impressas em papel de algodão, com as proteções tradicionais, como a marca d'água e o fio de segurança", disseram, acrescentando: "Sistemas especiais de impressão serão usados para incorporar recursos de segurança que serão destinados principalmente ao público em geral, mas também permitirão o reconhecimento por máquinas".

O banco central estima que as novas cédulas estejam disponíveis ao público em junho.

Última cédula

A cédula de maior valor nominal é a de 2 mil pesos, lançada em fevereiro do ano passado pelo b anco e colocada em circulação em maio. O papel com a imagem do Instituto Malbrán, da Dra. Cecilia Grierson e do Dr. Ramón Carrillo, já havia emitido 29 milhões de unidades em julho (um total de US$ 57,6 bilhões), pouco mais de 1% do total em circulação.

Com a inflação em alta, durante os três meses que levou para entrar em circulação, perdeu 21% de seu poder de compra.

