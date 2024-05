Banco Central da Argentina corta juros para 50%, a segunda redução em uma semana

O Banco Central da Argentina (BCRA) voltou a surpreender o mercado nesta quinta-feira (2) ao reduzir sua taxa de juros de referência de 60% para 50% ao ano, o segundo corte em uma semana.

Nos últimos 50 dias, o BC argentino reduziu a taxa quatro vezes, de 100% ao ano para 80% em março passado, depois de 80% para 70% há 21 dias, e de 70% para 60% na semana passada.

Essa dinâmica confirma que o objetivo do governo é reduzir a quantidade de dinheiro em circulação o mais rápido possível, a fim de correr menos riscos quando se trata de remover os controles cambiais. Em outras palavras, se houver menos pesos nas ruas, haverá menos demanda por dólares no caso de uma eventual remoção dos controles cambiais.

"A decisão do BCRA leva em consideração o contexto financeiro e de liquidez e se baseia no rápido ajuste das expectativas de inflação, no fortalecimento da âncora fiscal e no impacto monetário contracionista derivado da sazonalidade nos pagamentos externos do Tesouro no atual trimestre", disse a autoridade monetária argentina em nota.