A- A+

Mundo Banco central da China anuncia US$ 70,6 bilhões em liquidez para empresas A China começou a anunciar nas últimas semanas um conjunto de medidas para estimular a economia do país

O banco central da China lançou nesta quinta-feira (10) uma "linha de swap" que dará às empresas acesso a US$ 70,6 bilhões em liquidez, uma nova medida para estimular a economia do país.

O programa vai permitir a "empresas qualificadas trocar bônus, fundos negociados em bolsa, ações do CSI 300 e outros ativos com o Banco do Povo da China por ativos líquidos de alta qualidade, como títulos do Tesouro", informou a instituição.

O presidente do banco, Pan Gongsheng, afirmou que a medida vai “aumentar significativamente” a capacidade das empresas de ter acesso a fundos para comprar ações.

A China começou a anunciar nas últimas semanas um conjunto de medidas para estimular a economia do país, principalmente o setor imobiliário, que enfrenta uma crise de endividamento.

A segunda maior economia do mundo luta para retomar o crescimento desde que as restrições da pandemia foram levantadas, no fim de 2022.

Veja também

SOBREVIVENTES Quatro pescadores que sobreviveram a furacão Milton são resgatados no México