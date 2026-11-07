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Internacional Banco Central do Paraguai diz que devolveu dinheiro a 64% das contas com saldo no Ueno Bank As devoluções somam 994,6 bilhões de guaranis, cerca de US$ 158 milhões

O Banco Central do Paraguai (BCP) informou neste sábado (7) que já devolveu dinheiro a 64% das 1,87 milhão de contas com saldo no Ueno Bank, banco digital sob intervenção desde terça-feira (3). Outras 669.336 contas ainda aguardam a restituição. A partir de segunda-feira (9), o BC pretende pagar também clientes que tinham dívidas com a instituição, descontando antes os valores vencidos.

As devoluções somam 994,6 bilhões de guaranis, cerca de US$ 158 milhões. Segundo informações divulgadas pelo governo paraguaio, o presidente interino do BCP, Pedro Acosta, informou que o total de 1.867.531 contas já exclui aquelas sem saldo. "Já pagamos um primeiro lote de 722 mil contas e ontem pagamos o segundo, de 475 mil. Restariam agora 669.336 contas", afirmou.

Os primeiros pagamentos contemplaram clientes que não tinham empréstimos, dívidas de cartão de crédito ou outras obrigações com o Ueno e que possuíam ou abriram conta em outra instituição financeira. Parte deles, porém, ficou de fora por causa de bloqueios. "Se, por alguma razão, uma pessoa cumpria essas condições e não recebeu, é porque havia algum impedimento, algum bloqueio na conta", explicou o gerente de Análise e Regulação do BCP, Julio Cristaldo. A previsão é incluir esses casos nos pagamentos de segunda-feira (9) ou, no máximo, terça-feira (10)

Para os clientes com dívidas, a legislação paraguaia determina o desconto dos valores vencidos antes da devolução. Assim, quem tinha 5 milhões de guaranis na conta e devia 2 milhões em parcelas atrasadas receberia os 3 milhões restantes. O BCP trabalha durante o fim de semana para preparar essa nova etapa. Os pagamentos serão feitos em guaranis, inclusive para contas originalmente mantidas em dólar.

Os pagamentos saem do Fundo de Garantia de Depósitos (FGD), que protege o dinheiro dos clientes quando um banco não consegue cumprir suas obrigações. O fundo tem cerca de US$ 1,663 bilhão, dos quais 9,5% já foram utilizados, segundo o BCP. A garantia cobre até 75 salários mínimos paraguaios, equivalentes a 228,3 milhões de guaranis (cerca de R$ 201 mil), por cliente. Valores acima desse limite dependem da recuperação de recursos na liquidação do banco, sem prazo definido.

Acosta afirmou que bancos e financeiras continuarão realizando pagamentos durante o fim de semana, inclusive permitindo saques em dinheiro nas agências. "As agências estão habilitadas hoje e amanhã, e seria bom que consultassem as páginas dessas instituições", disse. A partir de quinta-feira (12), o BC começará a analisar, por ordem de chegada, as solicitações individuais de quem ainda não recebeu.

A crise do Ueno, que tinha cerca de 3 milhões de clientes e administrava aproximadamente US$ 850 milhões em recursos públicos, ultrapassou o setor financeiro. O banco sofreu intervenção após a queda de seu índice de solvência para menos da metade do mínimo exigido. Na sexta-feira (6), o Senado destituiu o presidente Santiago Peña em processo de impeachment ligado ao colapso da instituição. O então vice-presidente Pedro Alliana assumiu o governo. Peña, que teve participação na empresa controladora do Ueno até 2025, foi colocado em prisão domiciliar e nega irregularidades.

O fechamento também afetou aposentados. Cerca de 32 mil beneficiários que recebiam pelo Ueno estão sendo transferidos para outros oito bancos, segundo o Instituto de Previdência Social (IPS). O pagamento das aposentadorias e do benefício anual complementar segue previsto para 17 de novembro.

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