ESTADOS UNIDOS Banco Central dos EUA se reuniu com Doge, de Musk, em janeiro, revela documento Encontros trataram do acesso do Departamento de Eficiência a sistemas de pagamento; em fevereiro, Powell negou ao Congresso contato com a comissão consultiva

Funcionários do Federal Reserve (Banco Central americano) cooperaram com o Departamento do Tesouro para permitir que a equipe do Departamento de Eficiência Governamental (Doge), liderada por Elon Musk, acessasse sistemas federais de pagamento. Documentos judiciais revelam reuniões em janeiro entre membros do DOGE e funcionários do Fed em Kansas City, onde discutiram sistemas cruciais de pagamentos do Tesouro.

Os documentos clareiam o quadro sobre o contato entre o Fed e o Tesouro nos primeiros dias da administração do presidente Donald Trump, enquanto Musk e membros de sua equipe do DOGE buscavam analisar bancos de dados federais mais sensíveis.





Anteriormente, o presidente do Fed, Jerome Powell, disse ao Congresso em fevereiro que o banco central não teve "nenhum contato" com o DOGE. No entanto, registros indicam que Thomas Krause, CEO da Cloud Software Group e líder da equipe de Musk, e Marko Elez, engenheiro de software do DOGE, participaram dessas reuniões. Ambos atuavam como funcionários do Tesouro e membros da equipe DOGE simultaneamente.

Preocupações sobre privacidade

O acesso do Doge aos sistemas de pagamento americanos — especificamente o Payment Automation Manager (PAM) e o Automated Standard Application for Payments (ASAP) — gerou controvérsias, com preocupações sobre privacidade e segurança no fluxo de recursos federais.

Esse acesso poderia influenciar debates sobre "priorização" de pagamentos em eventuais crises do teto da dívida, afetando desde detentores de títulos até beneficiários da seguridade social.

Um memorando do Tesouro datado de 24 de janeiro alertou que qualquer interrupção nas operações diárias poderia ter "consequências catastróficas", incluindo inadimplência nas obrigações financeiras do governo e comprometimento de pagamentos de suporte social a milhões de americanos.

Em uma audiência no Senado em 11 de fevereiro, Powell afirmou que decisões sobre interrupções de pagamentos são de responsabilidade do Departamento do Tesouro, e não do Federal Reserve, ressaltando que o Fed atua apenas como agente fiscal do Tesouro.

Os documentos descrevendo essas reuniões foram incluídos em um processo de 215 páginas do Chefe de Gabinete do Tesouro, Daniel Katz, como parte de um processo judicial liderado pela Alliance for Retired Americans.

Esse processo acusou o Departamento do Tesouro de violar a Lei de Privacidade ao permitir que o DOGE acesse dados de pagamentos que contêm informações pessoais sobre contribuintes, beneficiários, contratados e funcionários.

