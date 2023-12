A- A+

INICIATIVA Banco de Alimentos do Recife celebra arrecadação 16 toneladas de insumos em oito meses Neste ano, mais de 30 instituições já foram beneficiadas com doações

Inaugurado em abril de 2023, o Banco de Alimentos do Recife celebrou no início deste mês de dezembro a marca de 16 toneladas de insumos arrecadados em oito meses. Administrada pela gestão municipal, a iniciativa tem o objetivo de engajar a sociedade civil na contribuição com a segurança alimentar e nutricional da população mais vulnerável.

Durante o mês de novembro, a cidade recebeu dois importantes eventos que, juntos, arrecadaram mais de 7 toneladas de alimentos. Para tal, o 22° Festival do Teatro Nacional e o BSCross Championship cobraram dos participantes um ingresso solidário referente a, pelo menos, um quilo de alimento não perecível. Todo o material arrecadado foi destinado ao banco.

De acordo com Ana Rita Suassuna, secretária de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e Políticas sobre Drogas, 31 instituições já foram beneficiadas pela iniciativa.

"O Banco se tornou um símbolo do comprometimento coletivo com a solidariedade e a segurança alimentar em nossa cidade. O papel do equipamento é atuar como uma ponte crucial entre o excedente da indústria alimentícia e as mesas daqueles que mais precisam. É muito gratificante testemunhar a arrecadação de quase 16 toneladas em menos de um ano de funcionamento. Essa conquista é fruto do apoio de todos os cidadãos que, por meio da entrada solidária nos eventos, mostraram seu compromisso com a construção de uma cidade mais justa e solidária", reforça a secretária.

O Banco de Alimentos é responsável por arrecadar insumos da rede alimentícia, alguns desses que seriam descartados por possuírem baixo ou nenhum valor comercial, além de receber produtos da agricultura familiar e centralizar as doações de alimentos não-perecíveis.

Em seguida, o equipamento realiza o repasse das doações para instituições da rede socioassistencial vinculadas aos conselhos municipais de Assistência Social ou de Segurança Alimentar e Nutricional.

No espaço, a equipe técnica da Unidade de Segurança Alimentar e Nutricional do Recife analisa a qualidade dos produtos e os entregam às entidades que, por sua vez, são responsáveis por distribuir os insumos diretamente à população, seja por meio de refeições prontas ou repasse direto dos insumos às famílias em vulnerabilidade.

Podem ser doados ao Banco de Alimentos insumos como frutas, verduras, hortaliças, itens de cesta básica, carnes congeladas, polpas de frutas, garrafas de água e outros.

O Banco de Alimentos funciona no Compaz Dom Helder Câmara, no bairro Ilha Joana Bezerra, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h. Entidades ou pessoas físicas interessadas em realizar doações podem entrar em contato por meio do (81) 3355-8167 ou [email protected].

Veja também

COP28 Lula: Financiamento climático não pode reproduzir modelo do FMI