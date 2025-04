A- A+

Segurança Banco de Dados de Perfis Genéticos auxilia Polícia em prisão de acusado de praticar quatro estupros As vítimas compareceram na delegacia noticiando o crime e, após investigação e a coleta de material genético, foi identificado o autor do crime

Por meio da Rede Integrada de Bancos de Dados de Perfis Genéticos, a Polícia Civil de Pernambuco conseguiu identificar um homem de 27 anos, investigado sob a acusação de estuprar quatro pessoas, sendo duas menores de idade. As vítimas noticiaram o crime e, após investigação e a coleta de material genético, foi encontrado o acusado, preso na Delegacia do Rosarinho.

“O autor foi identificado através da análise de DNA do agressor. Ele foi preso e agora se encontra à disposição da Justiça. Reforçamos a importância das vítimas procurarem a delegacia logo após a prática do crime. Seguimos um protocolo perfeito de investigação, concluindo com fortes indícios para encaminhar esse agressor à Justiça”, afirmou a delegada Larissa Souza, da 1ª Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (1ª DEAM).

O acusado é morador do bairro do Jordão, Zona Sul do Recife, e havia sido preso em 2018, por roubo. Liberado em 2021, o homem teria cometidos os crimes de estupro entre 2023 e 2025.

