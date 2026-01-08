A- A+

Saúde Banco de dados dos EUA revela os objetos mais inseridos nos órgãos sexuais masculino e feminino Levantamento é da Comissão de Segurança de Produtos de Consumo dos EUA que mantém uma lista de visitas ao pronto-socorro e dos motivos que levam as pessoas até lá

Um número alarmante de pessoas acaba no pronto-socorro todos os anos após inserir objetos nos órgãos sexuais. Seja por curiosidade ou até por fetiches sexuais.

O site americano Defector analisou os dados mais recentes, referentes a 2024, do banco de dados da Comissão de Segurança de Produtos de Consumo dos EUA que mantém uma lista de visitas ao pronto-socorro e dos motivos que levam as pessoas até lá. Entre eles: os objetos mais frequentes que aparecem presos no ânus das pessoas.

Pênis

Bateria

Cera de vela

Peça de xadrez

Vidro

Caneta

Lápis

Pente

Caules de maçã

Núcleo de maçã

Grampo de cabelo

Clipe de papel

Ímãs

Parafusos

Grampos

Termômetros

Fones de ouvido

Corda de guitarra

Chave Allen

Vagina

Sinos de Natal

Isqueiros

Folhas de alumínio

Bolas de algodão

Palito de picolé

Baleias de brinquedo (plástico)

Pedras preciosas (como diamantes)

Luva de látex

Bomba de banho (chuveirinho)

Pequena sereia de plástico

Sacos de maconha

Pingentes para pulseira

Vibradores

Anel peniano

Colheres

Escova de cabelo

Detergente

Tampa do êmbolo

Garrafa de cerveja

