SAÚDE Banco de leite do Imip tem atividades em comemoração ao Dia Mundial de Doação de Leite No dia 24 de maio será lançado o jogo educativo Via Láctea O Caminho do Aleitamento Materno

O banco de leite humano do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) promoverá uma extensa programação de atividades em comemoração à Semana Nacional de Doação de Leite Materno, que se inicia nesta sexta-feira (19) e segue até o dia 25 de maio, com objetivo de sensibilizar a sociedade para a importância da doação.

Durante a semana, haverá exposição de fotos, rodas de conversas e homenagens.

Coordenado pela pediatra Vilneide Braga Serva, o banco de leite do Imip é um centro de referência para o Ministério da Saúde, além de estar inserido no primeiro hospital do Brasil a receber o título de "Hospital Amigo da Criança", por promover, proteger e apoiar o aleitamento materno.

O banco de leite do Imip assiste a maior unidade neonatal de Pernambuco. São beneficiados cerca de 150 recém-nascidos, prematuros, internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal da instituição. Para atender essa demanda são necessários em torno de 250 litros de leite por mês.

Entretanto, nos últimos quatro meses, o Brasil sofre uma queda no volume de leite humano doado, o que impacta no número de crianças beneficiadas. Em abril deste ano, por exemplo, foram 176, 5 litros de leite doados e 98 recém-nascidos receptores.

Via Láctea

No próximo dia 24, às 9h, na Sala de Defesa de Tese do Imip, haverá o lançamento do jogo educativo “Via Láctea – O Caminho do Aleitamento Materno: o que o estudante da área de saúde precisa saber sobre o aleitamento materno”, uma iniciativa da Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS) e do Imip.

O jogo ajudará a promover a capacitação dos futuros profissionais de saúde no que se refere ao manejo do aleitamento materno, entre outros aspectos, possibilitando a elevação dos índices de aleitamento, gerando impacto científico e social, já que resultados positivos poderão ser obtidos com a disseminação do conhecimento construído para a sociedade.

Doação de leite

Toda mulher que amamenta é uma possível doadora de leite humano. Para doar leite humano, basta ser saudável e não tomar nenhum medicamento que interfira na amamentação. Há uma orientação e seleção das doadoras, além da coleta domiciliar do leite humano extraído.

Doação de frascos

Além das doações de leite humano, as pessoas que desejam ajudar, mas não são lactantes, podem fazer doação de frascos para o armazenamento. O frasco deve ser de vidro similar ao de café solúvel, com tampa plástica rosqueada. São necessários cerca de 150 frascos por dia, segundo a equipe do setor. Abaixo, confira pontos de coleta de frascos.

Loja Ferreira Costa (Rua Cônego Barata, 275 – Tamarineira)

Faculdade Pernambucana de Saúde (Avenida Marechal Mascarenhas de Morais, 4861 – Imbiribeira)

Fundação Alice Figueira (térreo Pedro II – Imip/ Rua dos Coelhos, 300)

Banco de leite humano do Imip (Rua dos Coelhos, 300, Boa Vista)

