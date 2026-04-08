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Doação Banco de leite humano do Hospital Agamenon Magalhães está com estoque crítico e convoca doações Banco de leite precisa de volume mínimo contínuo de 50 litros por dia

O Banco de Leite Humano do Hospital Agamenon Magalhães (HAM), no Recife, está em situação crítica, alertou a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE). A unidade convoca gestantes e mulheres que estão amamentando a contribuírem com doações, fundamentais para garantir a alimentação de recém-nascidos internados.

O leite humano coletado é destinado, principalmente, a bebês prematuros e de baixo peso assistidos na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTI Neo) e na Unidade de Cuidados Intermediários (UCI), método canguru. Esses pacientes dependem do alimento para fortalecer a imunidade, reduzir riscos de infecções e favorecer o desenvolvimento saudável.

Para manter o funcionamento regular do serviço, o banco de leite precisa de volume mínimo contínuo de 50 litros, já que o consumo diário é constante. Com a ausência de estoque, a assistência pode ser diretamente impactada, sobretudo nos casos em que as mães não conseguem produzir leite suficiente ou estão impossibilitadas de amamentar.

A coordenadora do Banco de Leite do HAM, Agnes de Freitas, reforça o apelo às mulheres que têm produção excedente.



“Estamos com o estoque baixo e, neste momento, estamos com dificuldades de fornecer leite para os bebês internados. Por isso, pedimos que as mães que têm leite sobrando entrem em contato com o banco. A equipe orienta todo o processo e realiza a coleta do leite armazenado de forma segura”, destacou Agnes Freitas.

A SES-PE reforça que a doação é segura, rápida e pode beneficiar vários bebês com apenas um frasco. Mulheres saudáveis, em fase de amamentação e com produção excedente, podem se tornar doadoras após triagem e orientação da equipe especializada.

As interessadas podem entrar em contato com o Banco de Leite Humano do HAM pelo telefone (81) 3184-1690. O serviço também disponibiliza coleta domiciliar na Região Metropolitana do Recife. Para isso, o leite deve ser armazenado em recipiente de vidro com tampa plástica, devidamente higienizado, e mantido congelado até a retirada.

Com informações da assessoria

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