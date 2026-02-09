A- A+

SAÚDE Com estoque baixo, banco de leite humano do Hospital Agamenon Magalhães pede doações Banco de Leite Humano da unidade hospitalar opera com apenas 20 litros, abaixo do ideal de 60

A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (Ses-PE) reforça a importância da doação de leite humano como um gesto fundamental para salvar vidas e garantir a assistência segura a recém-nascidos prematuros.

O alerta ocorre diante da baixa no estoque do Banco de Leite Humano do Hospital Agamenon Magalhães (HAM), no Recife, que atualmente conta com apenas 20 litros de leite materno.



De acordo com a coordenação da unidade, o volume ideal é de, no mínimo, 60 litros para conseguir manter a oferta regular e segura aos bebês internados na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal e na Unidade de Cuidados Intermediários (UCI) - Canguru.

O consumo médio diário do hospital é de aproximadamente 1 litro de leite humano, fundamental para a recuperação, o ganho de peso e a redução do risco de infecções entre os recém-nascidos mais vulneráveis.



“Quando acontece a diminuição das doações de leite, a gente vai ter uma repercussão imensa na alimentação desses bebês, cujas mães não conseguem fazer a ordenha e fazer a manutenção das dietas de seus filhos. Esses bebês precisam, às vezes, de uma complementação ou até do total da dieta, visto que algumas mães, muitas vezes, ficam impossibilitadas de retirar esse leite por várias questões, como o baixo fluxo, internação e gravidade do quadro de saúde", destacou a coordenadora do Banco de Leite Humano do HAM, Agnes Freitas.

"Aproveitamos este momento para contar com a sensibilidade das mães que possuem o fluxo de leite aumentado para fazer a doação e nos ajudar a cuidar desses bebês”, finalizou.

Segundo a coordenação do Banco de Leite Humano do HAM, fatores como o período de férias e as festividades do Carnaval impactam diretamente no fluxo de doações, uma vez que muitas doadoras acabam se afastando temporariamente da rotina de coleta e entrega do leite excedente.



A doação de leite humano é um ato simples, seguro e solidário, capaz de beneficiar inúmeros bebês que, por diferentes razões, não podem ser amamentados diretamente por suas mães.

As mulheres que estão amamentando e produzem leite em excesso podem se tornar doadoras, passando por uma triagem e recebendo todas as orientações necessárias para a coleta segura.



Para o encaminhamento da produção excedente, a doadora pode entrar em contato com o Banco de Leite Humano do Hospital Agamenon Magalhães pelo telefone (81) 3184-1690, ou comparecer à unidade para receber todas as orientações.

A unidade também disponibiliza coleta domiciliar em toda Grande Recife. Neste caso, a mãe precisa armazenar o leite em um recipiente de vidro e com tampa plástica, devidamente higienizado, no congelador e entregar a equipe de coleta.

