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DOAÇÃO Banco de sangue faz apelo urgente por doadores com fator Rh negativo Estoques baixos ameaçam emergências e tratamentos de alta complexidade

O GSH Banco de Sangue Hemato lançou um alerta à população diante da queda nos estoques de sangue, especialmente entre os tipos com fator Rh negativo.

A situação é considerada crítica e pode comprometer atendimentos de emergência e tratamentos de pacientes em estado grave.

Os grupos sanguíneos com fator Rh negativo são menos comuns na população. De acordo com o Ministério da Saúde, apenas cerca de 15% das pessoas possuem essa característica, o que torna a reposição mais difícil.

Pacientes com Rh negativo só podem receber sangue compatível, o que limita as alternativas em situações urgentes e aumenta a pressão sobre os estoques.

O negativo: peça-chave em emergências

Entre os tipos sanguíneos, o O negativo tem papel estratégico por ser considerado doador universal, podendo ser utilizado em qualquer paciente em casos emergenciais, quando não há tempo para testes de compatibilidade.

Já os tipos A-, B- e AB- também são essenciais para garantir transfusões seguras, respeitando as necessidades específicas de cada paciente.

Doações em queda preocupam

Além da baixa nos estoques de Rh negativo, o hemocentro reforça que todos os tipos sanguíneos são importantes para manter o equilíbrio e atender à demanda hospitalar.

Outro fator que agrava o cenário é o aumento de viroses sazonais. Sintomas gripais e respiratórios tornam muitos doadores temporariamente inaptos, reduzindo ainda mais o número de bolsas disponíveis.

Mobilização é essencial

A instituição reforça que a participação da população é fundamental para garantir o atendimento contínuo de pacientes que dependem de transfusões.

“A doação de sangue é um gesto simples, mas que faz toda a diferença. Neste momento, contamos especialmente com a mobilização de pessoas com fator Rh negativo, que têm papel estratégico na manutenção dos estoques”, destaca Ana Luiza Araújo, coordenadora regional de captação do GSH Hemato.

As doações podem ser feitas diariamente, inclusive aos fins de semana e feriados, das 7h às 18h, na Rua Dom Bosco, 723, no bairro da Boa Vista, área central do Recife.

Serviço

GSH Banco de Sangue Hemato - Recife

Endereço: Rua Dom Bosco, 723 - Boa Vista

Telefones: (81) 3972-4050 | WhatsApp: (81) 98107-0076

Atendimento: Diariamente, das 7h às 18h - incluindo sábados, domingos e feriados

Estacionamento gratuito.

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