Banco de Sangue Hemato abre no feriado de Corpus Christi nesta quinta-feira (19)

A- A+

O GSH Banco de Sangue Hemato anunciou que os estoques sanguíneos estão 60% abaixo do ideal, um cenário que é considerado crítico.

Com a proximidade de Corpus Christi, comemorado nesta quinta-feira (19), e do São João, na próxima terça-feira (24), a expectativa é que o número de doações seja ainda menor e agrave mais a situação.

Para tentar contornar a questão, o Hemato estará aberto nesta quinta-feira (19), Dia de Corpus Christi, das 7h às 18h. O local fica na rua Dom Bosco, nº 723, Boa Vista, no Centro do Recife.

Coordenadora regional de captação do Banco de Sangue, Ana Luiza Araújo reforçou a importância da doação neste momento.

"Especialmente neste período do ano, com os feriados, as doações são prejudicadas e nossos estoques ficam abaixo do ideal. Por isso, convidamos todas as pessoas que estejam em boas condições de saúde a virem doar sangue". Ela destacou que, atualmente, são recebidas cerca de 40 doações por dia, enquanto o ideal seriam 100 coletas diárias para atender adequadamente às necessidades dos hospitais.

Todos os tipos sanguíneos são necessários, em especial o O negativo, já que a sua demanda é sempre mais alta.

Para doar, as pessoas devem comparecer à unidade do Banco de Sangue Hemato ou realizar o agendamento prévio.

Serviço

GSH Banco de Sangue Hemato - Recife

Endereço: Rua Dom Bosco, 723 - Boa Vista

Telefones: (81) 3972-4050 | WhatsApp: (81) 98107-0076

Atendimento: Todos os dias, das 7h às 18h - incluindo sábados, domingos e feriados

Confira a lista completa dos pré-requisitos para doação de sangue:

- Apresentar um documento oficial com foto (RG, CNH etc.) em bom estado de conservação;

- Ter idade entre 16 e 69 anos desde que a primeira doação seja realizada até os 60 anos (menores de idade precisam de autorização e presença do responsável legal no momento da doação);

- Não é permitido realizar doação acompanhado de menores de 12 anos (exceto se o menor estiver acompanhado de dois adultos, sendo necessário o revezamento dos mesmos enquanto acontece a doação);

- Estar em boas condições de saúde, se sentindo bem, sem qualquer sintoma;

- Pesar a partir de 50 kg e ter dormido ao menos 6h na última noite;

- Não ter feito uso de bebida alcoólica nas últimas 12 horas;

- Não é necessário estar em jejum, mas deve-se evitar alimentos gordurosos;

- Se fez tatuagem e/ou piercing, aguardar 12 meses. Exceto para região genital e boca (12 meses após a retirada);

- Em caso de diabetes, deverá estar controlada e não fazer uso de insulina;

- Se passou por endoscopia ou procedimento endoscópico, aguardar 6 meses;

- Não ter tido Doença de Chagas e Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST);

- Candidatos que apresentaram sintomas de gripe e/ou resfriado devem aguardar 10 dias após cessarem os sintomas e o uso das medicações;

- Aguardar 48h para doar caso tenha tomado a vacina da gripe, desde que não esteja com nenhum sintoma.



Veja também