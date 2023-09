A- A+

SOLIDARIEDADE No Recife, Banco de Sangue Hemato funcionará normalmente nesta quinta-feira (7) Apesar do feriado da Independência do Brasil, local estará disponível para doadores

Durante esta quinta-feira, 7 de setembro, data em que é celebrado o feriado da Independência do Brasil, o Banco de Sangue Hemato do Recife estará aberto para os doadores. O local, que funciona na Rua Dom Bosco nº 723, no bairro da Boa Vista, funcionará das 7h às 18h.

De acordo com a instituição, a chegada de feriados prolongados aumenta a queda dos estoques sanguíneos. No entanto, os períodos são os que costumam demandar mais hemocomponentes dos bancos de sangue por conta dos acidentes de trânsito.

“Aos que ficam na cidade, atenderemos tanto no feriado, como no final de semana. O procedimento é simples e rápido, dura em média 40 minutos”, explicou Ana Luiza Araújo, coordenadora regional de captação do Banco de Sangue

No local, que atende a 11 hospitais no estado, todos os tipos sanguíneos são necessários, porém, os fatores O-, O+, A+ e A- são os que estão mais em falta. Para doar, basta comparecer à unidade, ou agendar previamente.

O doador deverá apresentar um documento oficial com foto, ter idade entre 16 e 69 anos (menores de idade precisam de autorização e presença do responsável legal no momento da doação), estar em boas condições de saúde, se sentindo bem, sem qualquer sintoma, pesar a partir de 50 kg e ter dormido ao menos 6h na última noite.

Além disso, o doador não pode ter feito uso de bebida alcoólica nas últimas 12 horas. Para quem fez tatuagem e/ou piercing, é necessário aguardar 12 meses antes de realizar a doação.

A lista de pré-requisitos completa pode ser conferida no site do Banco de Sangue Hemato do Recife.

