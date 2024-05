Banco do Brasil assina com Direitos Humanos parceria para apoio à comunidade LGBT+

A- A+

O Banco do Brasil assina nesta quinta-feira, 30, um protocolo de intenções com o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania (MDHC) para ações destinadas à população LGBT+. O acordo é assinado durante a participação do banco na Feira da Diversidade, em São Paulo, evento que inicia as comemorações do Mês do Orgulho.

O protocolo prevê o fortalecimento de medidas de promoção e defesa da comunidade, o que inclui o estímulo à ocupação de espaços de liderança no banco considerando questões de gênero e orientação sexual. Primeira mulher a comandar o BB em toda a sua história, a presidente do banco, Tarciana Medeiros, é também parte da comunidade LGBT+.

"A diversidade está nos valores do BB e é um dos pilares da nossa estratégia corporativa. E isso não fica só no papel. O Banco já fez muito e seguirá atuando para promover a equidade, a igualdade e o respeito", diz Medeiros, em nota. "Um exemplo recente é justamente essa parceria com o MDHC, que nos permitirá, de forma efetiva, contribuir para melhores condições de vida e de trabalho de pessoas historicamente minorizadas."

O banco e a pasta também firmaram um acordo de apoio mútuo para a valorização de iniciativas de pessoas da comunidade em diversas áreas, além de ações de estímulo à formação profissional e à contratação de pessoas que estejam em situação de vulnerabilidade social.

A parceria inclui ainda o programa Empodera+, para a inclusão de profissionais LGBT+ no mercado de trabalho, em iniciativa alinhada ao Movimento Salário Digno, do Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU), do qual o BB é embaixador no País.

O banco também terá novidades no Ourocard Orgulho, edição do cartão que carrega as cores da comunidade LGBT+ e que foi lançada no ano passado. O banco vai repassar R$ 1 milhão e, junto da Visa, vai doar adicionais por transação, mais R$ 14 por cartão emitido, para projetos sociais voltados à comunidade. A doação será feita através da Fundação Banco do Brasil.

Desde o lançamento, em junho do ano passado, o Ourocard Orgulho teve 16.000 unidades solicitadas. Ao longo do próximo mês, a emissão do cartão via app será isenta de tarifa.

Com a troca de governo, no ano passado, e a chegada de Tarciana Medeiros ao comando, o BB estreou na Parada do Orgulho LGBT+, em São Paulo, após recuos públicos na pauta de diversidade ao longo do governo de Jair Bolsonaro (PL).



