A- A+

Crédito Banco do Brasil informa que superou R$ 6 bi em concessões do novo consignado privado Cerca de 600 mil operações foram realizadas pelo BB desde o lançamento do programa, em março. O empréstimo médio é de R$ 10,1 mil

O Banco do Brasil informou nesta terça-feira (29) que superou a marca de R$ 6 bilhões em concessões no novo consignado privado, o Crédito do Trabalhador. Cerca de 600 mil operações foram realizadas pelo BB desde o lançamento do programa, em março. O empréstimo médio é de R$ 10,1 mil.

"Essa marca demonstra como é possível crescer de forma sustentável na modalidade, como prevíamos no lançamento do Programa, e representa o nosso compromisso para impulsionar a economia brasileira, reduzindo o endividamento das famílias", diz a presidente do BB, Tarciana Medeiros, em nota.

As concessões cresceram 60% em julho, e o banco é a primeira instituição financeira a superar a marca de R$ 6 bilhões em concessões no programa. "Seguimos fortes com a estratégia de oferecer empréstimos com condições mais adequadas a milhares de trabalhadores e reafirmamos o nosso protagonismo e liderança no setor", afirma Tarciana.

Veja também