Acidente Banco gigante do Marco Zero do Recife desaba e deixa homem ferido O Movimento Banco Vermelho é uma ação de combate ao feminícidio

O banco gigante localizado no Marco Zero, no Bairro do Recife, desaboa noite desse domingo (10). Um homem acabou ferido na perna por causa do acidente e foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) dos Torrões, na Zona Oeste.

Em vídeo que circula na internet, é possível ver que tinham mais de dez pessoas no banco. A estrutura desabou e atingiu um homem que estava próximo ao local. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e depois encaminhado à UPA dos Torrões. O rapaz teve um corte na perna, foi atendido e liberado no mesmo dia.

Em nota conjunta, a Prefeitura do Recife e o Movimento Banco Vermelho - responsável pela ação- informaram que o banco quebrou "devido ao excesso de pessoas que subiram".

O banco estava no Marco Zero desde o último dia 25 de novembro e fazia parte de uma ação do movimento internacional Banco Vermelho de combate ao feminicídio. Ainda de acordo com a nota, o banco já foi retirado do local. Ontem (10), inclusive, era o último dia em que ficaria no Marco Zero.

Segundo o Movimento Banco Vermelho, o banco gigante passará por reparos e vai ser colocado em um novo ponto da capital pernambucana, a ser definido pela Secretaria da Mulher do Recife.

