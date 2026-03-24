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SAÚDE Banco de Leite Humano do Hospital da Mulher do Agreste pede doações à população Leite materno doado é destinado a recém-nascidos, especialmente a bebês prematuros

O Banco de Leite Humano (BLH) do Hospital da Mulher do Agreste (HMA) convoca a população a se solidarizar, doando frascos de vidro com tampa plástica rosqueável, uma forma de contribuir com o serviço de maneira eficaz.

Em Caruaru, o BLM do HMA conseguiu cadastrar 267 doadoras, beneficiando cerca de 36 mil recém-nascidos desde o início do funcionamento, no ano passado. Após serem esterelizados, os recipientes são utilizados para o processo de conservação e pasteurização do leite humano.

Os interessados em participar da campanha de doação podem realizar a entrega em um dos pontos de coleta indicados pela coordenação do Banco de Leite Humano do Hospital da Mulher do Agreste:

Recepção administrativa do HMA;

recepção do ambulatório do HMA;

recepção da entrada principal da Unifavip;

portarias dos campus I e II da Asces Unita;

e instituições parceiras da campanha.

O Banco também solicita novas doadoras externas de leite humano, considerado o melhor alimento para o recém-nascido, tendo em vista que a maioria das atuais são mulheres internadas na unidade de saúde.

“Chamamos o leite humano de alimento padrão ouro, pois contém todos os nutrientes e anticorpos essenciais para o bebê, proporcionando uma taxa de proteção de 98%”, destaca a enfermeira responsável técnica do Banco de Leite Humano do HMA, Jessika Cardoso.

Doação de leite humano

As mulheres com produção excedente de leite humano podem realizar o cadastro para doação no Banco de Leite Humano (BLH) do Hospital da Mulher do Agreste (HMA), pessoalmente ou por telefone.

“A doação pode ser feita no nosso posto de coleta ou na residência da doadora, com uma equipe treinada”, explica a enfermeira.

O leite humano doado é destinado prioritariamente para os prematuros internados na unidade. A doação de leite é fundamental, dado que um litro de leite humano pode alimentar até dez recém-nascidos por dia. A depender do peso do prematuro, 1ml já é o suficiente para nutri-lo, cada vez que for alimentado.

O leite humano também previne alergias, anemia e infecções respiratórias, como a asma. Há também menos chances do bebê se tornar obeso ou com sobrepeso no futuro. Por isso, é recomendado oferecer alimentos de forma exclusiva até os seis meses de vida e complementado até os 2 anos de idade ou mais, a depender.

Para realizar o cadastro para doação, é necessário apresentar o cartão de pré-natal.

“Estando clinicamente apta, a mulher recebe as orientações necessárias para a ordenha e armazenamento do leite humano a ser doado”, pontuou.

Sobre o Banco de Leite Humano

O BLH do HMA faz parte da Rede Brasileira de Banco de Leite e atende o público externo das 8h às 16h, de segunda-feira a sexta-feira, no Ambulatório da unidade de saúde.

O Banco fica no Ambulatório do Hospital da Mulher do Agreste, localizado na Rua Maria Dias de Oliveira, 19, no bairro Indianópolis. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone: (81) 3719-9385.

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