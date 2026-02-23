A- A+

CÁLCULO Banco Mundial calcula que a recuperação da Ucrânia custará 500 bilhões de euros Segundo documento, com o apoio de parceiros de desenvolvimento, o governo de Kiev já está tomando medidas "significativas" para atender às prioridades de recuperação e reconstrução para 2026

O custo total da reconstrução e recuperação da Ucrânia após a guerra com a Rússia é calculado em quase US$ 588 bilhões (mais de 500 bilhões de euros) na próxima década, o que representa quase três vezes o Produto Interno Bruto (PIB) nominal estimado da Ucrânia para 2025, mostrou nesta segunda-feira, 23, uma versão atualizada da Avaliação Rápida de Danos e Necessidades (RDNA5) sobre o tema, publicada pelo Banco Mundial, governo da Ucrânia, Comissão Europeia e a Organização das Nações Unidas (ONU).

Segundo o documento, com o apoio de parceiros de desenvolvimento, o governo de Kiev já está tomando medidas "significativas" para atender às prioridades de recuperação e reconstrução para 2026, incluindo projetos de investimento público e programas de apoio à recuperação, como financiamento para moradias destruídas e programas multissetoriais de apoio econômico. Ao todo, as ações devem totalizar mais de US$ 15 bilhões.

A publicação conjunta também ressalta que, de acordo com as informações disponíveis coletadas no âmbito da avaliação RDNA, pelo menos US$ 20 bilhões em necessidades já foram atendidos desde fevereiro de 2022 por meio de "reparos urgentes e atividades de recuperação inicial em habitação, energia, educação, transporte e outros setores essenciais".

A pesquisa ainda compara que, no setor de energia, houve um aumento de aproximadamente 21% nos ativos danificados ou destruídos desde o última atualização do documento, o RDNA4, incluindo geração de energia, transmissão, infraestrutura de distribuição e aquecimento urbano.



