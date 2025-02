Banco Neon investiga vazamento de dados de clientes e reforça segurança

A- A+

O Banco Neon confirmou, nesta quarta-feira (12), que dados de clientes foram copiados de forma não autorizada. O incidente veio à tona após um homem, que se identifica como hacker, alegar possuir informações de 30 milhões de clientes da instituição. O banco nega esse número e afirma que a quantidade de pessoas afetadas é bem menor.

Na terça-feira (11), o portal TecMundo noticiou a publicação de um post intitulado "Quanto valem 30 milhões de dados de um banco brasileiro" em um fórum da deep web. No conteúdo, o suposto hacker afirmava possuir informações sensíveis dos clientes do Neon, incluindo nome completo, CPF, telefone, saldo bancário e até imagens de documentos.

A assessoria do Banco Neon confirmou que houve uma cópia de dados, mas negou que a exposição tenha atingido 30 milhões de pessoas. A empresa reforçou que os dados não permitem acesso às contas ou a realização de transações financeiras.

Medidas de segurança adotadas

Na manhã de quarta-feira (12), o banco enviou um comunicado aos clientes, alertando para a possibilidade de golpes e solicitando que fiquem atentos a mensagens suspeitas. Em nota à imprensa, a Neon garantiu que tomou medidas imediatas para bloquear acessos indevidos e está investigando o caso junto às autoridades.

"Assim que tomou conhecimento do ocorrido, a Neon adotou as medidas necessárias para cessar quaisquer acessos indevidos e realizar a avaliação do cenário, a fim de possibilitar eventual comunicação das autoridades responsáveis e clientes que possam ter sido afetados", informou a empresa.

O post original do suposto hacker foi removido do fórum na deep web, o que, segundo o banco, demonstra uma fragilidade na veracidade das informações divulgadas.

Banco Central se posiciona

Consultado pela imprensa, o Banco Central do Brasil informou que não comenta casos específicos de instituições financeiras reguladas.

O Banco Neon segue monitorando a situação e recomenda que seus clientes redobrem a atenção contra possíveis tentativas de fraude.

