A- A+

EDUCAÇÃO Banco oferta 10 mil vagas para cursos gratuitos de idiomas em Pernambuco; veja como se inscrever Interessados poderão escolher entre inglês, espanhol e francês, do nível básico ao avançado

Pernambucanos interessados em aprender um novo idioma já podem se inscrever para concorrer a uma vaga na terceira edição do programa gratuito Santander Fala Mundo.

Ao todo, serão ofertadas 10 mil vagas divididas em cursos online de inglês, espanhol e francês, com aulas que vão do nível iniciante ao avançado.

O projeto, realizado pelo banco em parceria com a Immerse, tem carga horária de um a três meses e conta com aulas ao vivo e atividades voltadas à ampliação de vocabulário.

Os alunos selecionados terão acesso gratuito à plataforma do curso, que combina inteligência artificial e realidade virtual, com uma jornada personalizada de acordo com o nível e o ritmo de cada participante.

A metodologia do curso permite que os participantes pratiquem o idioma de forma dinâmica e contextualizada, aplicando o idoma escolhido em situações reais do dia a dia.

O curso segue padrões do Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas (CEFR) e do Conselho Americano para o Ensino de Línguas Estrangeiras (ACTFL), modelos internacionais usados para medir e descrever o nível de proficiência em um idioma.

Como se inscrever

As inscrições estão abertas até 14 de setembro, por meio da plataforma Santander Open Academy. As vagas dão acesso gratuito à plataforma Immerse.

Para concorrer, é necessário ter mais de 16 anos. Os cursos não exigem conhecimento prévio na língua escolhida. Também não é necessário ser cliente do banco.

Os interessados poderão escolher entre inglês, espanhol e francês, além do nível de conhecimento, do básico ao avançado.

Outras informações podem ser acessadas no edital do projeto.

Veja também