Banco vermelho será instalado no Bairro do Recife como alerta contra a violência doméstica
A ação ocorre nesta quarta-feira (20), às 16h, na entrada da sede do Tribunal Regional Federal da 5ª Região
Em meio às ações do Agosto Lilás, campanha voltada para o combate à violência contra a mulher, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5), no Recife, promove a instalação de um banco vermelho nesta quarta-feira (20), às 16h.
Em parceria com o Instituto Banco Vermelho, organização sem fins lucrativos, a iniciativa acontece na entrada do edifício-sede do TRF5, que fica no Cais do Apolo, no Bairro do Recife, e contará com a presença de magistradas, magistrados, servidoras e servidores do Tribunal.
A ação tem o objetivo de fazer um alerta sobre os altos índices de violência doméstica e conscientizar a população com atividades de prevenção, como palestras e intervenções urbanas.
Segundo o Instituto, o Brasil ocupa a quinta posição no ranking mundial de feminícidios, com uma mulher morta a cada seis horas.
Sobre o Instituto Banco Vermelho
O projeto foi fundado em novembro de 2023 e idealizado pelas recifenses Andrea Rodrigues e Paula Limongi, que perderam amigas para o feminicídio.
A partir da atitude das duas, o banco vermelho passou a ser um símbolo da luta pelo fim da violência contra as mulheres e está presente em 12 estados brasileiros.
Desde 2024, o banco vermelho integra a Política Pública do Brasil, com a publicação da Lei nº 14.942/2024.