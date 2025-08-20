Qua, 20 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta20/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Agosto Lilás

Banco vermelho será instalado no Bairro do Recife como alerta contra a violência doméstica

A ação ocorre nesta quarta-feira (20), às 16h, na entrada da sede do Tribunal Regional Federal da 5ª Região

Reportar Erro
O banco vermelho estará instalado em frente a sede do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, no Bairro do RecifeO banco vermelho estará instalado em frente a sede do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, no Bairro do Recife - Foto: Divulgação/IBV

Em meio às ações do Agosto Lilás, campanha voltada para o combate à violência contra a mulher, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5), no Recife, promove a instalação de um banco vermelho nesta quarta-feira (20), às 16h. 

Em parceria com o Instituto Banco Vermelho, organização sem fins lucrativos, a iniciativa acontece na entrada do edifício-sede do TRF5, que fica no Cais do Apolo, no Bairro do Recife, e contará com a presença de magistradas, magistrados, servidoras e servidores do Tribunal.

Leia também

• STF tem maioria para obrigar Previdência a pagar auxílio a vítimas de violência doméstica

• "Onde há respeito, há caminho livre": campanha leva mensagem do Agosto Lilás a rodovias

• Senai-PE abre 60 vagas exclusivas para mulheres em cursos técnicos gratuitos; saiba como se candidatar

A ação tem o objetivo de fazer um alerta sobre os altos índices de violência doméstica e conscientizar a população com atividades de prevenção, como palestras e intervenções urbanas.

Segundo o Instituto, o Brasil ocupa a quinta posição no ranking mundial de feminícidios, com uma mulher morta a cada seis horas.

Sobre o Instituto Banco Vermelho
O projeto foi fundado em novembro de 2023 e idealizado pelas recifenses Andrea Rodrigues e Paula Limongi, que perderam amigas para o feminicídio.

A partir da atitude das duas, o banco vermelho passou a ser um símbolo da luta pelo fim da violência contra as mulheres e está presente em 12 estados brasileiros.

Desde 2024, o banco vermelho integra a Política Pública do Brasil, com a publicação da Lei nº 14.942/2024.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter