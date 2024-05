A- A+

Golpes Bancos alertam para golpes com falsas chaves Pix para doações às vítimas da chuva no RS Doador deve checar detalhadamente os dados de transações antes de concluir a transferência

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) emitiu um alerta nesta terça-feira sobre golpes aplicados em meio ao movimento de solidariedade da população nas doações às vítimas das chuvas que atingem o Rio Grande do Sul.

A principal orientação da Federação é que, quando for fazer uma transferência com um número de chave Pix, o doador confira com muita atenção todos os dados do pagamento e se o beneficiário é realmente quem irá receber o dinheiro. A mesma orientação é válida para doações feitas por TED e boletos.

Na noite de domingo, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), já havia feito um alerta contra golpistas que aproveitam o momento da tragédia causada pela chuva no estado para tentar ganhar dinheiro. Até a noite de domingo, cerca de 844 mil pessoas em 341cidades foram atingidas de alguma forma, e os desalojados somavam mais de 115 mil.

De acordo com a Febraban, outra situação de golpe ocorre por meio de links falsos e da engenharia social, que usa técnicas para enganar o indivíduo para que ele forneça dados confidenciais, além de realizar transações financeiras para o golpista.

Em suas primeiras ações e iniciativas, já foram contabilizados R$ 20 milhões em doações diretas da Febraban e dos bancos (Itaú, Bradesco, Santander, BTG Pactual, Banco do Brasil e Caixa) para auxiliar no socorro aos moradores. Os bancos também têm parcerias com entidades civis locais e estão mobilizando clientes e funcionários para doações às vítimas.

