Bancos de Wall Street sinalizam maior risco de recessão nos EUA

Os mercados financeiros estão sinalizando que o risco de uma recessão nos Estados Unidos está crescendo à medida que a incerteza relacionada a tarifas e indicadores de fraqueza econômica espalham medo por Wall Street.

Um modelo do JPMorgan mostra que a probabilidade implícita de mercado de uma desaceleração econômica subiu para 31% na terça-feira, contra 17% no final de novembro. Indicadores-chave, como os Treasuries de cinco anos e metais básicos estão mostrando uma chance ainda maior — apesar de incerta — de uma contração.

Embora esteja longe do cenário base, um modelo semelhante do Goldman Sachs também sugere que o risco de recessão está aumentando, de 14% em janeiro, para 23% agora.

Após um dia de forte volatilidade nos mercados na terça-feira, o sentimento econômico está se deteriorando, enquanto gestores e executivos corporativos lutam para lidar com a volatilidade criada pelas ameaças de tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump.

O presidente defendeu seu plano de reformular a ordem de comércio global em seu discurso ao Congresso na terça-feira à noite, reconhecendo a perspectiva de desconforto à frente.

“Com dados de atividade econômica mais fracos nos EUA e a confiança empresarial e do consumidor já mais fraca nas últimas semanas, as tarifas que entraram em vigor em 4 de março no Canadá, México e China, estão aumentando o risco de um impacto ainda maior na confiança empresarial e do consumidor no futuro”, disse Nikolaos Panigirtzoglou, estrategista do JPMorgan.

“Por sua vez, isso levanta o espectro de uma recessão nos EUA e os mercados naturalmente precificaram uma probabilidade maior.”

Os dados desta semana mostraram que a atividade industrial dos EUA no mês passado se aproximou da estagnação, com pedidos e empregos contraídos. Isso veio depois de relatórios mostrando que a confiança do consumidor atingiu os níveis mais baixos desde 2021, além de uma queda inesperada nos gastos pessoais e números decepcionantes sobre o mercado imobiliário americano.

Mohamed A. El-Erian, presidente do Queens’ College, em Cambridge, e colunista da Bloomberg Opinion, agora vê uma chance de 25% a 30% de uma recessão, acima dos 10% no início do ano. El-Erian está entre um pequeno, mas crescente grupo de preocupados de Wall Street, focados em pressões inflacionárias persistentes e no recente declínio na confiança do consumidor e das empresas.

O JPMorgan calcula a probabilidade de uma recessão ao comparar os picos pré-recessão de várias classes e seus pontos baixos durante uma contração econômica. Por essa métrica, os preços dos Treasuries com vencimento em cinco anos, metais básicos e ações de pequenas empresas agora sugerem uma probabilidade de recessão de cerca de 50%.

Ainda assim, o mercado de crédito com grau de investimento sugere que a chance permanece baixa, em 8%, embora seja maior em relação a praticamente zero no final de novembro.

O modelo do Goldman é baseado em múltiplos indicadores de ativos cruzados, incluindo spreads de crédito e o índice Cboe Volatility. Uma métrica, rastreando expectativas no mercado futuro sobre a taxa de juros de referência do Fed em 12 meses, sugere uma probabilidade de 46% de uma contração econômica.

“As maiores mudanças foram na precificação dos cortes do Fed e na curva de rendimento, que tende a indicar risco latente de recessão”, disse Christian Mueller-Glissmann, chefe de pesquisa de alocação de ativos do Goldman Sachs, em email. “Também houve uma recuperação no VIX, que tende a aumentar em torno das recessões, e é mais um indicador coincidente.”

Para ser claro, os mercados financeiros têm lutado para precificar na direção do ciclo de negócios desde a interrupção causada pela pandemia. As apostas de recessão nos mercados falharam em 2023, depois que os consumidores nos EUA se mostraram mais resilientes do que o esperado diante do aperto monetário.

Desta vez, os temores de estagflação estão aumentando em meio a sinais de crescimento mais lento e inflação elevada. A última pesquisa com economistas conduzida pela Bloomberg mostra uma probabilidade de 25% de uma contração no próximo ano.

