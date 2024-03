A- A+

EUA Bancos dos EUA ampliam demanda por crédito emergencial do Fed antes de encerramento de programa Segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 14, a janela mobilizou US$ 167,463 bilhões na última semana

Os bancos americanos ampliaram a demanda por liquidez emergencial pelo Programa de Financiamento a Prazo dos Bancos (BTFP, na sigla em inglês) na última oportunidade para utilizá-lo antes da extinção do instrumento, na última segunda-feira.

Segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 14, a janela mobilizou US$ 167,463 bilhões na última semana, um avanço de US$ 3,4 bilhões em relação a igual período anterior.

Na visão do Jefferies, houve uma corrida final para se aproveitar dos últimos momentos do BTFP. "Com o programa agora oficialmente fechado, esperamos ver declínios semanais a partir de agora", prevê.

O programa havia sido criado há cerca de um ano, para tentar acalmar o mercado na esteira da quebra de Silicon Valley Bank (SVB) e Signature Bank. Embora focos de estresse ainda persistam em algumas áreas, o Fed optou por encerrá-lo conforme previsto.

Na mais tradicional janela de redesconto, o crédito mobilizado recuou de US$ 1,882 bilhão para US$ 1,825 bilhão na semana.

Veja também

Estados Unidos Pai de autor de massacre é declarado culpado de homicídio