Bancos não funcionarão durante período de Carnaval; boletos podem ser pagos nos dias 5 e 7 de março

O Sindicato dos Bancários de Pernambuco informou que os bancos estarão fechados na segunda-feira (3) e terça-feira (4) de Carnaval.

As atividades bancárias retornam na Quarta-feira de Cinzas (5), a partir das 12h, com encerramento previsto no horário normal de fechamento das agências.

Na quinta-feira (6), os bancos voltam a fechar em razão do feriado estadual da Data Magna. O retorno das atividades acontece na sexta-feira (7), com funcionamento em horário normal de expediente.

Boletos de cobrança e contas de consumo (água, energia, telefone, entre outros) com vencimento nos dias em que não há compensação bancária – dias 3, 4 e 6 de março – poderão ser pagos sem acréscimo nos próximos dias úteis: 5 e 7 de março.

Os clientes podem usar os canais digitais, como sites e aplicativo dos bancos, para a realização de transferências e pagamento de contas nos dias em que não houver expediente bancário nas agências.

