SOLIDARIEDADE Banda do CBMPE participa de apresentação especial na tarde desta terça-feira (16) A mostra é promovida pelo Hospital da Restauração, no Derby, com intuito de levar esperança e afeto aos pacientes

A Banda de Música do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) participa, na tarde desta terça-feira (16), de uma apresentação especial, promovida pelo Hospital da Restauração Governador Paulo Guerra (HR), em alusão ao aniversário da unidade.

A partir das 16h, o Coral Vozes do HR, formado por profissionais da própria instituição, se apresenta no pátio externo do hospital, acompanhado pela Banda do CBMPE.

A iniciativa busca levar acolhimento, emoção e leveza aos pacientes, acompanhantes e colaboradores, reforçando valores como solidariedade, amor ao próximo e união, especialmente neste período natalino.

A participação do Corpo de Bombeiros integra a proposta de fortalecimento das ações conjuntas entre instituições públicas, reconhecendo a importância deste hospital da rede pública de saúde de Pernambuco e contribuindo para tornar o momento ainda mais significativo para todos os pacientes e para os trabalhadores que vivenciam a rotina da unidade.

