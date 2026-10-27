Banda Sinfônica do Recife celebra 68 anos com concerto gratuito nesta quarta-feira (28)
Apresentação acontecerá no Teatro do Parque e terá ingressos distribuídos uma hora antes do evento
Para celebrar os 68 anos de atividades, a Banda Sinfônica do Recife apresenta concerto especial nesta quarta-feira (28), a partir das 20h, no Teatro do Parque, com acesso gratuito e ingressos distribuídos na bilheteria do teatro, a partir das 19h.
Com regência do maestro Fabiano André, o concerto festivo contará com oito peças que contemplam desde frevo, maracatu, baião e mambo até trilhas de cinema e música erudita.
A apresentação começará com as peças “Canzona per Sonare Nº2”, de Giovanni Gabrieli, e “Abram’s Pursuit”, de David R. Holsinger, seguidas pelo medley cinematográfico “Deadpool’s List”, com arranjo de Carol Brittin Chambers, incluindo as músicas “Like a Prayer”, “Iris”, “Angel of the Morning”, “Bye Bye Bye” e “Take on Me”.
Em seguida, a Banda celebrará, com o solista George André, as raízes rítmicas e culturais do Nordeste, com a execução da “Suíte Nordestina”, passeando pela obra do Maestro Duda, em quatro movimentos: “I - Lento e Baião”, “II - Serenata”, “III - Maracatu” e “IV – Frevo”.
Também levam a assinatura musical do maestro Duda, a quinta e a sexta peças do concerto: “Doce de Coco”, que marca o encontro dele nos arranjos com Pixinguinha na composição; e “Música para Metais Nº1”, composta pelo maestro, considerado um dos mais maiores nomes do frevo pernambucano, que terá como solistas Adriano Lima (trompa) e Nilsinho Amarantes (trombone).
“Afro-amero”, de Phil Faini, e “El Cumbanchero”, de Rafael Hernandez, são responsáveis pelo encerramento das apresentações