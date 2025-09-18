A- A+

RIO DE JANEIRO Bandidos armados invadem hospital no Rio de Janeiro Informações iniciais são de que bando tentaria resgatar um preso internado na unidade de saúde

Bandidos armados invadiram o Hospital municipal Pedro II, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (18).



De acordo com as primeiras informações, o bando tentaria resgatar um preso sob custódia internado na unidade de saúde. Ainda não há confirmação se o resgate aconteceu nem se houve algum confronto.

De acordo com o Bom Dia Rio, oito homens armados, que seriam ligados à milícia e estavam encapuzados, renderam os seguranças às 2h40 e foram para o centro cirúrgico, onde uma pessoa que levou nove tiros estava sendo operada.



Ainda conforme o telejornal, o paciente foi levado para a enfermaria.

A Polícia Militar foi para o local. O homem ferido deve ser transferido ainda nesta manhã.

