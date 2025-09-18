Qui, 18 de Setembro

RIO DE JANEIRO

Bandidos armados invadem hospital no Rio de Janeiro

Informações iniciais são de que bando tentaria resgatar um preso internado na unidade de saúde

Hospital municipal Pedro II, na Zona Oeste do Rio de Janeiro (RJ) Hospital municipal Pedro II, na Zona Oeste do Rio de Janeiro (RJ) - Foto: Google Maps/reprodução

Bandidos armados invadiram o Hospital municipal Pedro II, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (18).

De acordo com as primeiras informações, o bando tentaria resgatar um preso sob custódia internado na unidade de saúde. Ainda não há confirmação se o resgate aconteceu nem se houve algum confronto.

De acordo com o Bom Dia Rio, oito homens armados, que seriam ligados à milícia e estavam encapuzados, renderam os seguranças às 2h40 e foram para o centro cirúrgico, onde uma pessoa que levou nove tiros estava sendo operada.

Ainda conforme o telejornal, o paciente foi levado para a enfermaria.

A Polícia Militar foi para o local. O homem ferido deve ser transferido ainda nesta manhã.

