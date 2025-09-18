RIO DE JANEIRO
Bandidos armados invadem hospital no Rio de Janeiro
Informações iniciais são de que bando tentaria resgatar um preso internado na unidade de saúde
Bandidos armados invadiram o Hospital municipal Pedro II, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (18).
De acordo com as primeiras informações, o bando tentaria resgatar um preso sob custódia internado na unidade de saúde. Ainda não há confirmação se o resgate aconteceu nem se houve algum confronto.
De acordo com o Bom Dia Rio, oito homens armados, que seriam ligados à milícia e estavam encapuzados, renderam os seguranças às 2h40 e foram para o centro cirúrgico, onde uma pessoa que levou nove tiros estava sendo operada.
Ainda conforme o telejornal, o paciente foi levado para a enfermaria.
A Polícia Militar foi para o local. O homem ferido deve ser transferido ainda nesta manhã.