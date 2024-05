A- A+

Níger "Bandidos armados" matam cerca de 20 pessoas no Níger, segundo rádio pública A notícia surgiu um dia depois de o Ministério da Defesa do país africano ter declarado que supostos jihadistas assassinaram sete soldados

"Bandidos armados" mataram cerca de 20 pessoas no início desta semana em uma aldeia na região de Tillabéri, no sudoeste do Níger, informou nesta quarta-feira (22) uma rádio pública.

A notícia surgiu um dia depois de o Ministério da Defesa do país africano ter declarado que supostos jihadistas assassinaram sete soldados nesta região, devastada durante anos por rebeldes ligados à Al Qaeda e ao grupo Estado Islâmico (EI).

“A região de Tillabéri (...) ficou de luto após um ataque perpetrado por bandidos armados na segunda-feira, 20 de maio de 2024” contra a aldeia de Djambala, indicou a estação de rádio La Voix du Sahel.

O ataque “infelizmente causou a perda de cerca de 20 pessoas”, acrescentou.

Tillabéri está localizada na vasta e instável região das “três fronteiras” entre Níger, Mali e Burkina Faso, onde os insurgentes vêm realizando ataques há anos, apesar do envio massivo de forças anti-jihadistas.

O Níger é governado por líderes militares que deram um golpe de Estado em julho de 2023, alegando a piora da segurança pública como justificativa para a tomada do poder.

