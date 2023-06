Bandidos invadem condomínio, fazem seis moradores reféns e realizam assalto de 12 horas em Niterói

A- A+

Bandidos armados invadiram um condomínio de casas e sítios, fazendo seis pessoas reféns, durante um assalto que durou cerca de 12 horas, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Durante todo o período, os assaltantes fizeram ameaças de morte, apontando armas para cabeça de uma professora e de cinco vizinhos. Um dos reféns chegou ainda a ser obrigado a preparar lanches para os criminosos. Em seguida, eles obrigaram pelo menos duas das vítimas a realizar transferências eletrônicas de quantias em dinheiro para uma conta não identificada. Antes de fugir, um dos assaltantes tentou sair da casa para arrecadar imagens de um circuito interno de segurança. O objetivo era o de impedir uma futura identificação.

Durante a ação, um refém fez um gesto brusco, que acabou sendo interpretado pelo bandido como reação. O assaltante fez dois disparos e a vítima foi baleada. O morador está internado em um hospital de Niterói. O assalto teve início por volta das 22h30 da última terça-feira (30). Na ocasião, dois bandidos em um carro entraram no condomínio, localizado no bairro Muriqui, próximo a uma área de mata. Eles renderam o neto de uma professora e obrigaram o rapaz a bater na porta do quarto da avó.

"Meu neto bateu na porta dizendo que precisava falar comigo. Quando abri, já dei de cara com um bandido apontando uma arma na minha direção enquanto o outro apontava (uma arma) para a cabeça do meu neto. Fiquei assustada. Eles diziam que iriam matar a gente" disse a professora X. que pediu para não ser identificada.

Os dois assaltantes, que a todo momento faziam contato com um terceiro por telefone, obrigaram a uma das vítimas a preparar um lanche para a dupla. Após comer, determinaram que a professora mandasse mensagens chamando os vizinhos. Um deles e a mulher foram até a casa de X. e acabaram sendo rendidos. Mais tarde, outros dois vizinhos também foram ao local e acabaram sendo rendidos. As seis vítimas foram colocadas num dos quartos da residência, enquanto os bandidos passaram a exigir que transferências eletrônicas fossem feitas por aplicativos bancários instalados em celulares.

Os bandidos resolveram ir embora por volta das 10h da quarta-feira (31), após terem efetuado duas transferências bancárias. Antes, um deles pediu para ser levado até um setor do condomínio onde um aparelho de monitoramento gravava imagens de quem circulava pelas dependências coletivas. Quando o portão da casa estava sendo aberto por uma das vítimas, o assaltante fez dois disparos. Um dos tiros acertou o morador e os dois bandidos resolveram fugir. As outras cinco vítimas aproveitaram a confusão para correr em direção a uma mata, de onde ligaram para a polícia.

"Foi uma noite de tortura. Toda hora diziam que nos matariam se o dinheiro não aparecesse. Não vou voltar mais para minha casa. Não vou morar mais ali. Tenho medo. Agora, estou dormindo na casa de familiares, em outra cidade, longe de Niterói" disse X.

O condomínio que reúne sítios e casas não tem guarita ou portaria. O caso foi registrado na 79ªDP (Jurujuba). Imagens de câmeras de segurança flagraram dois assaltantes correndo, durante a fuga. A gravação será enviada para a polícia para tentar ajudar os agentes na identificação dos autores do assalto. Procurada para falar sobre o assunto, a Polícia Militar informou que o 12ºBPM (Niterói) tem empregado roteiros de ronda no bairro onde o caso aconteceu. E que houve queda no registro de roubo de rua, em abril de 2023, na área patrulhada pelo batalhão, em comparação com o mesmo período de 2022. Abaixo, a íntegra da nota enviada pela PM.

"A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que, na terça-feira (30/05), policiais militares do 12ºBPM (Niterói) foram verificar ocorrência no bairro Muriqui, no município de Niterói. No local, foi relatado que ocorreu um roubo no interior de residência e a equipe policial prestou auxílio socorrendo uma pessoa ferida para unidade de saúde. Não houve prisões relacionadas. Ocorrência encaminhada para a 79ª DP.O 12ºBPM (Niterói) emprega roteiros de rondas no bairro Pendotiba, no município de Niterói, visando prevenir e coibir delitos nesta região.

Segundo dados disponibilizados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP), houve redução de 20,3% no indicador estratégico de roubo de rua na área de policiamento do batalhão quando comparados os meses de abril de 2023 e abril de 2022. Cabe informar também que o batalhão e outros órgãos públicos se reúnem no Conselho Comunitário de Segurança e a população pode participar contribuindo neste espaço para diálogo com as instituições.A Corporação ressalta ainda a importância de que a população colabore realizando denúncias sobre tais práticas - o telefone do Disque-Denúncia é (21) 2253-1177 - ou, para casos urgentes, realize o acionamento de nossas equipes através da Central ou App 190. Os registros nas delegacias da Polícia Civil também são essenciais para que os procedimentos investigativos sejam iniciados."

