POLÍCIA Bandidos levam armas de vigilantes em tentativa de assalto a carro-forte no Ceasa, no Recife Segundo a polícia, cinco homens participaram da investida criminosa

Um carro-forte foi alvo de uma tentativa de roubo, no início da noite dessa segunda-feira (2), dentro do Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco (Ceasa-PE), no bairro do Curado, Zona Oeste do Recife.

De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores Vigilantes Empregados de Empresas de Transporte de Valores e Escolta Armada de Pernambuco (Sindfort-PE), a investida criminosa aconteceu no estacionamento do Ceasa. Ao menos três armas de vigilantes foram levadas pelo grupo.

Segundo relatos de testemunhas repassados à Polícia Civil de Pernambuco, quatro vigilantes que recolhiam valores de uma instituição bancária localizada no Ceasa foram surpreendidos por cinco desconhecidos, portando arma de fogo, que os renderam.

Um dos vigilantes teria conseguido fechar a porta do veículo, ainda segundo a polícia, de forma que a retirada do dinheiro foi evitada.

"O veículo foi alvejado pelos autores, que fugiram subtraindo armas de fogo das vítimas", acrescentou a Polícia Civil. Nenhum dos vigilantes ficou ferido. A diretoria do Sindfort-PE afirmou que acompanha o caso.

O caso foi registrado pelo Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri). "As investigações foram iniciadas e continuam até o total esclarecimento do ocorrido", finalizou a Polícia Civil.

