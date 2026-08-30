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Rio de Janeiro Bandidos sequestram 14 ônibus usados como barricadas em meio a disputas de territórios no Rio Confrontos ocorreram, na noite deste sábado, em áreas de Jacarepaguá e do Itanhangá

Pelo menos 14 ônibus foram sequestrados e usados como barricadas na noite desse sábado (29), na região do Itanhangá e de Jacarepaguá, na Zona Sudoeste do Rio. Os coletivos teriam sido atravessados nas ruas por bandidos em pontos da Muzema, Curicica, Gardênia Azul e Taquara. Postagens nas redes sociais informam que tiros teriam sido disparados na região.

Em uma das imagens, é possível observar três coletivos atravessados em uma rua. De acordo com as postagens, os disparos teriam ocorrido em meio a disputas por territórios. Um dos confrontos ocorreu na localidade conhecida como Regatas, na Muzema.



Outro tiroteio aconteceu nas proximidades da localidade conhecida como Sertão, que fica próxima à divisa entre Rio das Pedras e a Muzema. A primeira comunidade citada é controlada pela milícia. Já a segunda tem áreas dominadas por traficantes do Comando Vermelho (CV).

Os dois grupos têm se enfrentado por conta de disputas territoriais em Rio das Pedras. A comunidade do Itanhangá é a única atualmente controlada pelos paramilitares. Ainda não há notícias de mortos ou feridos.

O Rio Ônibus, sindicato das empresas, confirmou que 14 coletivos chegaram a ser sequestrados em pontos da Muzema, Curicica, Gardênia Azul e da Taquara. Segundo o sindicato, a situação já está normalizada neste domingo.

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