Bandidos sequestram cinco ônibus que foram usados como barricadas improvisadas na Zona Norte do Rio
Oito linhas foram impactadas e estão sofrendo desvios de itinerário
Pelo menos cinco ônibus foram sequestrados, nesta quinta-feira, nos bairros de Campinho, Quintino, Piedade e Cascadura na Zona Norte do Rio. Imagens exibidas pelo RJ TV mostram coletivos atravessados na Avenida Ernani Cardoso. Há viaturas da PM no local. Segundo nota do sindicato RioÔnibus, os cinco veículos tiveram as chaves retiradas e foram utilizados como barricadas.
Segundo o Rioônibus, oito linhas estão sofrendo desvios de itinerário.
Confira as linhas dos coletivos que foram atravessados:
B44691 - 685 Margaridas x Méier
B11622 - 363 Vila Valqueire x Candelária
B11623 - 363 Vila Valqueire x Candelária
C51521 - 371 Praça Seca x Praça da República
D13232 - 636 Merck x Saens Pena.
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Veja as linhas impactadas que sofreram desvios de itinerário:
363 Valqueire x Candelária
607 Cascadura x Rio Comprido
685 Margaridas x Méier
383 Realengo x Praça da República
353 Gardênia Azul x Term. Gentileza
651 Méier x Cascadura
652 Méier x Cascadura e 636 Merck x Saens Peña.