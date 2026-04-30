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Rio de Janeiro

Bandidos sequestram cinco ônibus que foram usados como barricadas improvisadas na Zona Norte do Rio

Oito linhas foram impactadas e estão sofrendo desvios de itinerário

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Ônibus foram usados como barricadas na Zona Norte do RioÔnibus foram usados como barricadas na Zona Norte do Rio - Foto: TV Globo/Reprodução

Pelo menos cinco ônibus foram sequestrados, nesta quinta-feira, nos bairros de Campinho, Quintino, Piedade e Cascadura na Zona Norte do Rio. Imagens exibidas pelo RJ TV mostram coletivos atravessados na Avenida Ernani Cardoso. Há viaturas da PM no local. Segundo nota do sindicato  RioÔnibus, os cinco veículos tiveram as chaves retiradas e foram utilizados como barricadas.

Segundo o Rioônibus, oito linhas estão sofrendo desvios de itinerário.

Confira as linhas dos coletivos que foram atravessados:
B44691 - 685 Margaridas x Méier

B11622 - 363 Vila Valqueire x Candelária 

B11623 - 363 Vila Valqueire x Candelária

C51521 -  371 Praça Seca x Praça da República

D13232 - 636 Merck x Saens Pena.

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Veja as linhas impactadas que sofreram desvios de itinerário:
363 Valqueire x Candelária

607 Cascadura x Rio Comprido

685 Margaridas x Méier

383 Realengo x Praça da República 

353 Gardênia Azul x Term. Gentileza

 651 Méier x Cascadura 

652 Méier x Cascadura e 636 Merck x Saens Peña.

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