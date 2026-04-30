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Rio de Janeiro Bandidos sequestram cinco ônibus que foram usados como barricadas improvisadas na Zona Norte do Rio Oito linhas foram impactadas e estão sofrendo desvios de itinerário

Pelo menos cinco ônibus foram sequestrados, nesta quinta-feira, nos bairros de Campinho, Quintino, Piedade e Cascadura na Zona Norte do Rio. Imagens exibidas pelo RJ TV mostram coletivos atravessados na Avenida Ernani Cardoso. Há viaturas da PM no local. Segundo nota do sindicato RioÔnibus, os cinco veículos tiveram as chaves retiradas e foram utilizados como barricadas.

Segundo o Rioônibus, oito linhas estão sofrendo desvios de itinerário.

Confira as linhas dos coletivos que foram atravessados:

B44691 - 685 Margaridas x Méier

B11622 - 363 Vila Valqueire x Candelária

B11623 - 363 Vila Valqueire x Candelária

C51521 - 371 Praça Seca x Praça da República

D13232 - 636 Merck x Saens Pena.

Veja as linhas impactadas que sofreram desvios de itinerário:

363 Valqueire x Candelária

607 Cascadura x Rio Comprido

685 Margaridas x Méier

383 Realengo x Praça da República

353 Gardênia Azul x Term. Gentileza

651 Méier x Cascadura

652 Méier x Cascadura e 636 Merck x Saens Peña.

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