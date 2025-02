A- A+

Rio de Janeiro Bando armado com fuzis invade delegacia no RJ para resgatar chefe do tráfico e deixa agentes feridos Dez traficantes armados de fuzis invadiram a 60ª DP, em Duque de Caxias, na Baixada, mas criminoso já havia sido transferido

Dez homens armados de fuzis atacaram, na noite desse sábado (15), a 60ª DP, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O objetivo dos criminosos era resgatar o traficante Rodolfo Manhães Viana, o Rato, de 34 anos, apontado pela polícia como chefe da venda de drogas na favela do Vai Quem Quer, também em Caxias.



Rato e um homem apontado como seu segurança, Wesley de Souza Espírito Santo, de 30 anos, haviam sido presos mais cedo por policiais da 60ª DP. Os dois já tinham sido transferidos da delegacia. Agentes que estavam na unidade trocaram tiros por cerca de dez minutos com os criminosos. No confronto, dois policiais foram feridos, mas não correm risco de vida. Três homens presos por crimes de menor gravidade e que estavam na delegacia conseguiram escapar.

O ataque ocorreu por volta das 22h50 de sábado. A fachada da 60ª DP foi destruída pelos tiros de fuzil. A entrada, toda em vidro, foi estilhaçada. Até as persianas do segundo andar foram arrebentadas. O tiroteio assustou moradores da região, que registraram em vídeo a ação dos bandidos. Um outro vídeo mostra o "bonde" dos criminosos após a ação. É possível ver bandidos armados com fuzis em duas motos e três carros.



Os criminosos chegaram a entrar na unidade, segundo o delegado Antenor Lopes, chefe do Departamento-Geral de Polícia da Baixada (DGPB).

— Os bandidos chegaram a entrar na delegacia. Quando viram que o Rato já havia sido transferido, ficaram transtornados. As investigações estão bastante avançadas e já temos a informação de quem fez isso — explicou Lopes.

O principal suspeito de ter comandado a ação, segundo o delegado, é Joab da Conceição Silva, o Joab, chefe do tráfico na comunidade Rua Sete, também em Campos Elíseos. Joab é amigo de Rato e tem 55 passagens pela polícia, por crimes como tráfico, associação para o tráfico, porte ilegal de arma, extorsão, roubo de carga e receptação. Contra ele, há dois mandados de prisão em aberto, expedidos em 2019 e 2023, pelos crimes de tráfico e homicídio.

Rato tem 16 anotações criminais, por delitos como tráfico, homicídio, tentativa de homicídio, porte ilegal de arma e extorsão. Já Wesley tem sete passagens pela polícia.

Os dois policiais feridos no confronto foram levados para o Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. Um deles foi baleado numa das pernas e passaria por cirurgia na madrugada deste domingo. O outro foi atingido por um tiro no pé e teve também um ferimento na cabeça.

Rumo ao Morro do Juramento

Segundo as investigações da 60ª DP, bandidos do Vai Quem Quer estavam indo para o Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, na Zona Norte do Rio, para apoiar o Comando Vermelho na disputa pelo controle do morro, invadido na semana passada por traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP).

Diante da informações, os policiais entraram no Vai Quem Quer na manhã de sábado. Houve confronto com os criminosos da região. Perto de um beco da favela, Wesley foi preso com um fuzil calibre 5,56. Numa casa do beco, Rato foi encontrado com um radiotransmissor ligado na frequência usada pela quadrilha que domina a favela. Os dois foram autuados por tráfico, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo.

