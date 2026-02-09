A- A+

SAÚDE Bangladesh confirma morte por vírus Nipah após surto na Índia Paciente não tinha histórico de viagem; OMS monitora contatos e diz que risco segue baixo, mas países reforçam controles

Autoridades de saúde de Bangladesh confirmaram nesta segunda-feira a morte de uma paciente infectada pelo vírus Nipah no norte do país, elevando o nível de atenção na região após casos recentes registrados na Índia. A Organização Mundial da Saúde informou que todas as 35 pessoas que tiveram contato próximo com a paciente foram monitoradas e testaram negativo até o momento.

De acordo com o jornal inglês Daily Mail, a paciente, com idade entre 40 e 50 anos, apresentou febre e sintomas neurológicos em 21 de janeiro, incluindo dor de cabeça, cãibras musculares, perda de apetite e vômitos. O quadro evoluiu rapidamente para confusão mental, hipersalivação e convulsões. Ela foi internada no dia 27, perdeu a consciência e morreu no dia seguinte. Exames laboratoriais confirmaram a infecção.

Segundo as autoridades, a paciente não havia viajado recentemente, mas consumiu repetidamente seiva de tâmara crua nas semanas anteriores — prática associada à transmissão do vírus, que pode ocorrer por contato com frutas ou líquidos contaminados por saliva ou fezes de morcegos frugívoros.





O caso ocorre dias depois de a Índia confirmar infecções no estado de Bengala Ocidental, levando à adoção de medidas de vigilância reforçadas. Países da região, como Malásia, Tailândia, Indonésia e Paquistão, passaram a realizar triagens, incluindo verificação de temperatura em aeroportos.

Órgãos de saúde do Reino Unido divulgaram orientações a viajantes, destacando que o risco para a população geral permanece baixo, mas recomendando atenção a áreas com circulação do vírus.

O Nipah é uma doença infecciosa rara e grave, com taxa de letalidade estimada entre 40% e 75%. Sobreviventes podem apresentar sequelas neurológicas duradouras, como convulsões persistentes e alterações de personalidade. Em casos raros, o vírus pode permanecer latente e reativar-se meses ou anos após a infecção inicial.

