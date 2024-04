A- A+

MUDANÇA CLIMÁTICA Bangladesh fecha escolas novamente devido à onda de calor As temperaturas ultrapassaram os 42°C na semana passada no país do Sudeste Asiático.

Bangladesh ordenou, nesta segunda-feira (29), o fechamento das escolas em todo o país até quinta-feira (2) devido a uma intensa onda de calor, um dia após a reabertura dos centros educacionais.

Os juízes do Supremo Tribunal do país adotaram uma decisão para fechar "todas as escolas de ensino fundamental e médio e madrassas [escolas religiosas] até quinta-feira devido à onda de calor", disse à AFP o procurador-geral adjunto, Sheikh Saifuzzaman.

Segundo as autoridades, pelo menos sete pessoas morreram devido ao calor extremo desde o início de abril.

Pelo menos nove estudantes e um professor precisaram de atendimentos médicos porque não se sentiam bem, disse um funcionário médico do governo, Kazi Abdul Momin.

"Eles podem ter se sentido mal por causa do calor", disse ele.

As temperaturas ultrapassaram os 42°C na semana passada no país do Sudeste Asiático.

De acordo com os serviços meteorológicos nacionais, a média das temperaturas máximas em Daca esta semana esteve quatro a cinco graus acima da média dos últimos 30 anos neste mesmo período.

O termômetro ficará acima de 40 ºC nos momentos mais quentes até quinta-feira.

O governo havia acabado de reabrir as escolas no domingo, após um fechamento ordenado em 21 de abril.

"Manter as escolas fechadas é difícil porque as crianças não querem estudar em casa", disse a mãe Fatema Tuz Zohor à AFP no domingo. "Mas como eles podem ir para a escola com esse calor?".

Abril, no início da primavera, é um dos meses mais quentes do Sudeste Asiático antes do início da estação chuvosa, mas este ano as temperaturas estão próximas dos recordes devido ao fenômeno climático El Niño, que corresponde a um aquecimento de grande parte do Pacífico tropical.

