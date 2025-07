Banheira quente ou sauna? Estudo revela o que é melhor para o coração e o sistema imunológico

A- A+

Se você busca melhorar sua saúde cardiovascular sem suar na academia, talvez seja melhor pular as sessões de sauna e ir direto para um banho quente. Um novo estudo comparando três métodos populares de terapia de calor descobriu que mergulhar em água quente proporciona benefícios mais poderosos à saúde do que saunas tradicionais ou de infravermelho.

As descobertas, publicadas no American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology, abordam a tendência atual de terapia de calor, dominada por estúdios de sauna de alto padrão e sessões de terapia infravermelha.

Cientistas da Universidade do Oregon, nos Estados Unidos, submeteram 20 jovens adultos saudáveis a três sessões diferentes de aquecimento. Os pesquisadores projetaram seu experimento para refletir como as pessoas realmente usam esses métodos de aquecimento, em vez de criar cenários artificiais de laboratório.

Os participantes, com idade média de 24 anos, foram divididos igualmente entre homens e mulheres e passaram por três sessões separadas de aquecimento com pelo menos uma semana de intervalo. Cada sessão seguiu um protocolo diferente.

Para a imersão em água quente, os participantes mergulharam até o esterno (osso do peito) em água a 39,9°C por 45 minutos. A sessão de sauna tradicional envolveu três rodadas de 10 minutos a 80°C (embora a temperatura real medida fosse de 65°C), com intervalos de 5 minutos em temperatura ambiente entre as sessões. Os participantes da sauna de infravermelho longo permaneceram sentados por 45 minutos em temperaturas que deveriam começar em 46°C e aumentar gradualmente até 65°C, embora a temperatura real medida tenha sido, em média, de 45°C.

Os cientistas monitoraram a temperatura corporal central a cada cinco minutos e mediram a função cardíaca antes, durante e após cada sessão. Eles também coletaram amostras de sangue para examinar marcadores inflamatórios e a atividade das células imunológicas imediatamente após o aquecimento e novamente 24 e 48 horas depois.

Os resultados mostraram que a imersão em água quente leva às maiores respostas termorreguladoras, cardiovasculares e imunológicas em comparação com as saunas. Por exemplo, a imersão em água quente aumentou a temperatura corporal dos participantes em uma média de 1,98°F, enquanto a sauna tradicional a elevou em apenas 0,72°F, e a sauna infravermelha praticamente não causou aumento algum. Essa diferença de temperatura desencadeou uma cascata de respostas fisiológicas que diferenciaram a água quente de suas concorrentes.

A frequência cardíaca aumentou 39 batimentos por minuto durante a imersão em água quente, em comparação com 34 batimentos por minuto nas saunas tradicionais e 25 batimentos por minuto nas saunas infravermelhas. O débito cardíaco, que é a força com que o coração trabalha para bombear sangue, aumentou 3,7 litros por minuto na água quente. Isso é significativamente maior do que o aumento de 2,3 litros por minuto nas saunas tradicionais ou o aumento de 1,6 litros por minuto nas saunas infravermelhas.

A imersão em água quente também foi a que mais reduziu a pressão arterial. A pressão arterial média (a pressão média nas artérias durante um ciclo cardíaco) caiu 15 mmHg na banheira de hidromassagem, em comparação com apenas 4 mmHg nas saunas tradicionais, e praticamente nenhuma alteração nas saunas infravermelhas. Isso reflete o que acontece durante exercícios de intensidade moderada, sugerindo que a imersão em água quente pode servir como uma alternativa para pessoas que não podem praticar atividades físicas tradicionais.

Como a água quente fortalece o sistema imunológico

Somente a imersão em água quente desencadeou alterações no sistema imunológico. Os participantes apresentaram níveis aumentados de interleucina-6, um marcador inflamatório que desempenha um papel benéfico na resposta adaptativa do corpo ao estresse. Essa mesma resposta inflamatória ocorre após o exercício.

Além disso, as células assassinas naturais e certas células T aumentaram 24 e 48 horas após as sessões de água quente. Essas células imunológicas ajudam o corpo a combater infecções e células potencialmente cancerígenas, sugerindo que a imersão em água quente pode proporcionar benefícios duradouros ao sistema imunológico além da sessão imediata.

Por que a água quente é tão eficaz

A água conduz o calor 24 vezes mais eficientemente do que o ar, permitindo uma transferência de calor rápida e uniforme para o corpo. Quando você está submerso em água quente, toda a superfície do seu corpo recebe aquecimento consistente, ao contrário das saunas, onde a temperatura do ar varia e seu corpo pode se resfriar através do suor. Estar submerso em água reduz a capacidade do corpo de se resfriar através da evaporação do suor.

Pesquisadores também descobriram discrepâncias importantes entre as configurações da sauna e as temperaturas reais. Ao medirem as temperaturas reais dentro de saunas disponíveis comercialmente, descobriram que a sauna tradicional ajustada para 80 °C, na verdade, mediu apenas 65 °C com seus instrumentos de nível de pesquisa, enquanto a sauna infravermelha atingiu a média de 45 °C, apesar de ter sido programada para temperaturas mais altas. Muitas pessoas que usam saunas não estão sentindo os níveis de calor intensos que imaginam, o que pode limitar os benefícios à saúde.

Para pessoas que consideram a terapia de calor como parte de sua rotina de bem-estar, um simples banho quente pode ser mais eficaz do que assinaturas caras de sauna. Os participantes do estudo toleraram bem 45 minutos de imersão em água quente, embora tenham relatado sentir-se mais aquecidos e menos confortáveis do que durante as sessões de sauna.

A pesquisa também revelou que os protocolos tradicionais de sauna com pausas para resfriamento, comuns na cultura finlandesa de sauna, podem, na verdade, limitar os benefícios terapêuticos, permitindo que a temperatura corporal central caia entre as rodadas de aquecimento. O aquecimento contínuo parece ser mais benéfico para desencadear as respostas fisiológicas desejadas.

"Pode ser uma experiência muito tranquila, às vezes religiosa, às vezes cultural e às vezes social", afirma o autor do estudo, Christopher Minson, da Universidade do Oregon, em comunicado. "E acredito que esses aspectos contribuem para os benefícios à saúde e são extremamente importantes."

Ainda assim, o estudo se concentrou em adultos jovens e saudáveis que praticavam atividades recreativas. Ainda não foi determinado se essas descobertas se aplicam a idosos, pessoas com problemas de saúde ou pessoas sedentárias. Minson enfatiza a importância da autorização médica antes de iniciar qualquer regime de terapia de calor.



