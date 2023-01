A- A+

Região Metropolitana do Recife Banheiro de clube municipal em Paulista é destruído após ação de vândalos Equipamento havia sido revitalizado pela Prefeitura de Paulista e foi entregue à população no início de setembro de 2022

O Clube Municipal Prefeito Geraldo Pinho Alves, localizado no bairro do Nobre, em Paulista, Região Metropolitana do Recife, foi alvo de vandalismo.

De acordo com a administração do espaço, o banheiro feminino do espaço foi o mais afetado, com vasos sanitários, telhas, portas e forro de PCV destruídos. A elétrica também foi danificada. O caso aconteceu na madrugada da sexta-feira (27), mas só foi divulgado neste domingo (29).





“Está totalmente destruído, todo depredado. Evidentemente, não se sabe quem fez isso, mas nesta segunda-feira (30) estou indo na delegacia. Tentei prestar um Boletim de Ocorrência de forma online e não consegui, mas estou indo lá pessoalmente para tentar resolver”, informou a diretora do Clube Municipal do Nobre, Kethuly Álvaro.

O equipamento havia sido revitalizado pela Prefeitura de Paulista e foi entregue à população no início de setembro de 2022.

Veja também

dados Comitê ajudará na proteção de dados de usuários do Governo Digital