Banhista é mordido por tubarão neste domingo (5), na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes

Um adolescente de 14 anos foi mordido por um tubarão na manhã deste domingo (5), na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o incidente aconteceu por volta das 11h20, nas proximidades da Igrejinha. A vítima foi mordida na coxa direita.

O adolescente foi resgatado pelo helicóptero do Grupamento Tático Aéreo da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, que socorreu a vítima para o bairro do Derby, na área central do Recife.



No local, uma ambulância de suporte avançado do Samu Recife o aguardava para realizar a transferência para o Hospital da Restauração, também no bairro do Derby.

Foto: lexandre Aroeira / Folha de Pernambuco

Este é o segundo caso em menos de 30 dias. No último dia 20 de fevereiro, um surfista de 32 anos foi mordido por um tubarão na praia dos Milagres, em Olinda, na RMR.

