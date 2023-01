A- A+

Ano Novo Banhistas aproveitam primeiro dia do ano nas praias de Boa Viagem e do Pina, no Recife Praias da capital pernambucana tiveram movimentação intensa neste domingo (1º)

Mantendo a tradição, muitas pessoas aproveitaram o primeiro dia do ano, que este ano caiu em um domingo, dia já habitualmente dedicado ao lazer e preferido por muitos banhistas, para curtir as praias do Recife. Em Boa Viagem, na Zona Sul da cidade, um dos polos do Réveillon, a movimentação pela manhã foi intensa.

O desejo mais comum entre as pessoas que celebravam o primeiro dia de 2023 na praia era de que o novo ano trouxesse mais momentos positivos, deixando para trás aquilo que não foi bom.

"Eu estava me devendo vir à praia, porque teve a pandemia e eu realmente fiquei morrendo de medo. Então, a gente resolveu vir, até para relaxar também, porque teve o ano todinho de luta, e a gente vem pedir as bênçãos, né?”, comentou a professora Íris Alves, de 50 anos.

Moradora de Olinda, ela estava acompanhada de amigos e do marido, Edson Figueiredo, 51, advogado. “Faz tempo que eu não venho. Estava até devendo essa vinda a praia a ela. A gente vem tirar as mazelas do final do ano, veio pra cá hoje para dar um mergulho, deixar o que passou de ruim para trás”, contou ele.

A dona de casa Maria Lúcia da Silva, de 54 anos, veio do município de Passira, no Agreste pernambucano, para passar a virada de ano no Recife. Ela celebrou o Revéillon na praia de Boa Viagem e, na manhã deste domingo, voltou para continuar aproveitando o mar.

“Estou desde ontem aqui. Passei o Ano Novo, fui para a casa da minha sobrinha e voltei hoje de manhã. É a primeira vez que eu venho para o Réveillon no Recife”, disse. “Eu gostei muito da festa. Para 2023, espero coisas melhores”, continuou.

Na Praia do Pina, onde também funcionou um polo do Réveillon do Recife, a movimentação também foi intensa neste domingo.

A dona de casa Edvânia Maria, de 57 anos, passou a virada do ano em Casa Amarela, na Zona Norte da cidade, e aproveitou a manhã do dia 1º para curtir a praia com os amigos. “A gente vem para poder espairecer um pouquinho, tirar ressaca, né?”, contou.

Para a faxineira Vera Lúcia, 47, ir à praia no primeiro dia do ano já é tradição. “Todo ano, eu venho, para deixar o ano que passou para trás. E desejo que 2023 só traga coisa boa”, disse.

Pela manhã, profissionais da Prefeitura do Recife (PCR) faziam a limpeza das orlas de Boa Viagem e do Pina. Segundo a PCR, para a festa de Réveillon nos dois polos da capital pernambucana, foram empregados cerca de 700 profissionais, entre guardas municipais, fiscais, agentes e orientadores de trânsito, além de profissionais de saúde.

