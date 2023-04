Banhistas registram alta repentina da maré no RJ; ciclone-bomba foi anunciado na sexta-feira (31)

A- A+

Em um vídeo que circula nas redes sociais, banhistas registram o momento em que a volume de água do mar muda drasticamente em Niterói, no Rio de Janeiro. Em uma área de praia, enquanto desfrutam de jogos e banho de mar, um grupo de pessoas é surpreendido por ondas com grande volume de água. Na sexta-feira (31), institutos de meteorologia alertaram os estados do Rio de Janeiro e São Paulo sobre a chegada de um ciclone-bomba na costa sul do País. O fenômeno é o principal fator que pode ter causado a situação registrada no vídeo.

O movimento de descida e subida das águas em relação ao litoral, chamado de maré, foi registrado em um intervalo de segundos. Pessoas que estavam tomando banho de mar de forma tranquila foram derrubadas e outras precisaram correr para sair do alcance das ondas.

De acordo com o Metsul e o Climatempo, o clima do fim de semana no litoral do Rio e São Paulo ainda vai contar com fortes chuvas e ressaca, com ondas de cerca de 1,5 metro, nas praias. O fenômeno já era previsto e se deve à formação de uma frente fria no Rio Grande do Sul na sexta (31).

