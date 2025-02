Banhistas tentam fazer travessia entre praias no Guarujá e são resgatados por helicóptero

A- A+

Um homem de 56 anos e outro de 24 anos que tentavam concluir a travessia entre duas praias no Guarujá, litoral sul de São Paulo, foram resgatados pela Polícia Militar, no início da tarde desta segunda-feira, 9, na praia Ponta das Galhetas.

A travessia começou na Praia das Astúrias, mas os banhistas acabaram se cansando durante o trajeto. Um deles já se mostrava bastante fraco e não conseguia mais nadar, segundo a Polícia Militar.

Os policiais e bombeiros realizavam o patrulhamento aéreo pela orla da praia quando notaram que um grupo de pescadores, na encosta, sinalizava para a tripulação, indicando os dois homens, que estavam a cerca de 500 metros da Praia do Tombo.

A equipe do Águia 7, da Polícia Militar, realizou o lançamento dos guarda-vidas, que conseguiram alcançar os banhistas. Foi também necessário o uso do puçá, um cesto utilizado para remover as vítimas do mar.

Os dois homens foram resgatados sem ferimentos e conduzidos à faixa de areia da praia.

